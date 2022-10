Verkehr in Schäftlarn: „Es muss eine Lösung gefunden werden“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Entlastung für die Starnberger Straße ist in Schäftlarn ein Dauerthema. Die Grünen fordern jetzt ein externes Gutachten.

Schäftlarn – Der Bau einer Umgehungsstraße für Schäftlarn steht weiterhin in den Sternen. Deshalb haben die Grünen eine externe Verkehrsuntersuchung der Starnberger Straße beantragt.

„Im Zuge der Mobilitätswende und der hohen Belastung durch den Autoverkehr wollen wir versuchen, den Verkehr neu zu ordnen“, lautet der Antrag. „Ein Verkehrsplaner soll beauftragt werden, der Möglichkeiten einer Neuordnung unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger, Radfahrer und Autoverkehr aufzeigen kann und mögliche Alternativen zu einer möglichen Umgehung auf der nördlichen Flur von Schäftlarn darstellt.“

„Uns ist durchaus bewusst, dass es sich bei der Starnberger Straße um eine Staatsstraße handelt“, versuchte Fabian Blomeyer (Grüne) den Einwänden der Verwaltung zuvorzukommen. „Und auch, dass in der Vergangenheit zahlreiche Anträge auf Zebrastreifen oder Fußgängerampeln ebenso abgelehnt worden sind, wie Tempo 30 zwischen Wangener Weg und Kreisverkehr.“ Dennoch: „Nichts zu tun halten wir auch für verkehrt.“ Den Grünen schwebe vor, mit einer Ideensammlung an das staatliche Bauamt heranzutreten.

Bürgermeister Christian Fürst (CSU) blieb skeptisch. „Mal abgesehen von den Zuständigkeiten: Ohne Verkehrsentlastung sind tolle Ideen aber nicht umsetzbar.“ Er verwies auf die mindestens 400 Lkw, die täglich neben dem normalen Verkehr die kurvige, steile Straße durch Hohenschäftlarn hoch und runter rollen. Zudem sei ein Planer bereits mit dem Kreuzungsbereich am Bahnübergang beauftragt.

Bauamtsleiter Andreas Porer brachte ein Projekt der Landeshauptstadt zur Sprache. „Hier wurde ein Ingenieurbüro beauftragt zu untersuchen, wie man den Verkehr anders leiten kann. Das Konzept ist landkreisübergreifend.“

Nichtsdestotrotz: Die Straße muss sicherer werden – und das möglichst schnell. „Nur untersuchen, was man machen kann, ist mir zu wenig“, merkte Michael Waldherr (GU) an. „Wir sollten die zuständigen Stellen in einer Art runder Tisch mit einbinden.“ Er verwies unter anderem auf die Straßenbreite. „Da kommen keine zwei Lkw aneinander vorbei.“

Doch was damals beim Bau der Staatsstraße an Richtlinien erfüllt wurde, ist in diesem Sinne heute noch rechtens. Ein Teufelskreis.

Fürst schlug vor, das Thema im Februar in der Gemeinderatsklausur auf den Tisch zu bringen. „Vielleicht können wir Ihren Planer dazu hören und die Ergebnisse des unseren ebenfalls einfließen lassen.“ Ziel sei dann, mit konkreten Vorschlägen direkt an das Staatliche Bauamt heranzutreten. „Denn so“, hier waren sich alle einig, „kann die Straße nicht bleiben. Es muss eine Lösung gefunden werden.“