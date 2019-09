Zu schnell unterwegs: Fahrer (31) schrottet Luxus-Sportwagen - immenser Schaden

Bei einem schweren Unfall am Montagabend auf der A95 bei Schäftlarn ist ein 31-Jähriger mit seinem Sportwagen Wiesmann Roadster in die Leitplanke geschleudert. Der Fahrer war auf der regennassen Straße zu schnell unterwegs.

Schäftlarn/Wolfratshausen - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend auf der A95 ereignet. Ein 31-jähriger Geretsrieder fuhr mit seinem Sportwagen Wiesmann Roadster in Richtung Garmisch-Partenkirchen und verlor die Kontrolle.

Sportwagen landet in Leitplanke

Zwischen Schäftlarn und Wolfatshausen, vor der Raststätte Höhenrain-West, schleuderte der Wagen, der laut Polizei angesichts der regnerischen Verhältnisse zu schnell unterwegs war, in die rechte Schutzplanke. Zuvor hatte er, trotz Aquaplaning, noch zwei Fahrzeuge überholt. Der Geretsrieder, der allein unterwegs war, wurde im Fahrzeug eingeklemmt, meldet die Polizei. Die Feuerwehr wurde gegen 18.17 Uhr alarmiert.

+ Bei einem schweren Unfall am Montagabend auf der A95 bei Schäftlarn ist ein 31-Jähriger mit seinem Sportwagen Wiesmann Roadster in die Leitplanke geschleudert. © Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn

Der Fahrer musste aus seinem Pkw geschnitten werden

Zusammen mit der Feuerwehr Neufahrn befreiten die Hohenschäftlarner Einsatzkräfte den verletzten Fahrer mittels Hydraulikspreizer, -schere, -zylinder sowie Pedalschneider und zwei Trennschleifern. Der Rettungswagen brachte den 31-Jährigen mit Verdacht auf schwere Rückenverletzungen in ein Münchner Krankenhaus.

Sachschaden in Höhe von 180.000 Euro

Der Schaden des Fahrzeugs beträgt nach Schätzung der Polizei rund 180.000 Euro. Das total beschädigte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An der Einsatzstelle waren die Feuerwehren Hohenschäftlarn mit 17 Einsatzkräften, die Feuerwehr Neufahrn mit 13 Einsatzkräften und ebenfalls die Feuerwehr Berg am Starnberger See und die Feuerwehr Ebenhausen. Das Kommando hatte Martin Seitner von der Feuerwehr Neufahrn. Einsatzende war gegen 20.35 Uhr. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur bis etwa 19.30 Uhr gesperrt.