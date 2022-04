Schäftlarner verschönern ihre Allee

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch viele junge Schäftlarner packten mit an, um ihre Allee am Rodelweg mit Ahorn, Winterlinden, Buchen und Amberbäumen aufzuhübschen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Tatkräftig angepackt haben viele Schäftlarner, um ihre Allee am Rodelweg mit neuen Bäumen zu verschönern.

Schäftlarn – Den Tag des Baumes wollte die Gemeinde Schäftlarn nutzen, um die Lücken in der Allee am Rodelweg wieder zu schließen. Elf Bäume – Ahorn, Winterlinden, Buchen und Amberbäume – sollen anstelle bereits abgestorbener Bäume gesetzt werden. „So wollen wir die Allee verjüngen und erhalten“, sagt Bürgermeister Christian Fürst (CSU). An seiner Seite: Rund zwanzig Bürger der Gemeinde – unter ihnen auch drei Räte – die mit Spaten und Schaufel bewaffnet in den Rodelweg kamen. Die Baumschule Wiedmann hatte die Stämme bereits geliefert und zu den Pflanzstellen gebracht. „Und sie haben uns einen Baum bereits als Anschauungsobjekt eingesetzt.“

Mit vereinten Kräften

Fürst erklärt, dass die Erde an der Oberfläche leicht trichterförmig aufgeschüttet werden soll, um so die Bewässerung zu erleichtern. „Das Angießen übernimmt später die Baumschule, ebenso wie das Einsetzen der Pflöcke.“ Altbürgermeister Matthias Ruhdorfer greift zum ersten Baum, hievt ihn mit Unterstützung von Fabian Blomeyer und seiner Tochter Linnea in das Pflanzloch. „Der sieht leichter aus, als er ist“, so die einhellige Meinung. Mit vereinten Kräften wird der Amberbaum in die Senkrechte gebracht. Die Umstehenden beginnen, die Erde auf das Wurzelwerk zu Schaufeln. „Halt“, stoppt Ruhdorfer unter dem Gelächter aller die Arbeiten, „wir müssen noch die Füße aus dem Loch nehmen.“ Fünf Minuten später: Der Baum steht, der Angieß–trichter ist vorschriftsmäßig aufgeschüttet.

Jüngere für Umwelt sensibilisieren

Blomeyer deutet in die Ferne. „Bei den Bäumen dort hinten“, sagt er, „hab ich als Kind in den 80er Jahren beim Pflanzen mitgeholfen.“ Heute sind es seine Kinder, die voller Eifer das Erdreich hin und her schaufeln. Ein Punkt, der Christine Keller begeistert. „Nur so kann man bereits die Jüngsten für Umweltfragen sensibilisieren.“ Für Keller und ihre Familie ist es daher auch keine Frage, beim Spazierengehen einen Müllbeutel dabei zu haben und so jedes Mal automatisch ein kleines Ramadama durchzuführen.

Die Gruppe verteilt sich nach dem ersten Baum entlang der Allee. „Ich freue mich, dass es so gut gelaufen ist“, lobt Fürst als nach einer knappen Stunde alle Bäume gesetzt sind. „Und wir werden mit Sicherheit nächstes Jahr wieder pflanzen.“ Als Dankeschön gibt es dann für alle Helfer noch eine Brotzeit im Klosterbräustüberl.