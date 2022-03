Altes Pumpenhaus ist bald Geschichte

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ganz versteckt, nahe der B11 am Kloster, liegt das alte Pumpenhaus umgeben von Natur. © sh

Das alte Pumpenhaus wird lange nicht genutzt, trotzdem muss die Gemeinde Schäftlarn noch Pacht dafür bezahlen. Jetzt soll es abgerissen werden.

Schäftlarn – Nachdem 2016 und 2021 die beiden Flachbrunnen in der Nähe der Isar zurückgebaut worden sind, ist nun die Reihe am alten Pumpenhaus. Die Bayerischen Staatsforsten hatte die Gemeinde dazu in einem Schreiben aufgefordert.

In Gebrauch waren die beiden Flachbrunnen bei Schäftlarn schon lange nicht mehr. 1979 wurden sie stillgelegt, aber vorerst als Notversorgung belassen. Die Gemeinde ist im Laufe der Zeit andere Notverbände eingegangen. Das alte zugehörige Pumpenhaus blieb jedoch bis dato stehen. Das Haus selber erinnert bis vor Kurzem noch an einen sogenannten Lost Place. In einem schuppenartigen Nebengebäude standen noch Regale, ein Gartenrechen lehnte an der Wand, davor ein kaputter Rasenmäher. Die Wände zierten alte Kennzeichen, zum Teil noch mit „WOR“ , das, wie jetzt, bis zur Gebietsreform 1972 auch in der Gemeinde Schäftlarn gebräuchlich war. „Mittlerweile“, informierte Werksleiter Kilian Streidl die Mitglieder des Werksausschusses, „wurden diese Bauten vom Bauhof im Dezember 2021 abgetragen.“ In Inneren waren noch Rohre und Schaltschränke zu sehen.

Das Pumpenhaus wurde bis fast Mitte der 70er-Jahre noch von einem Wasserwart bewohnt, später vermietete die Gemeinde es an Forststudenten. „Wirklich genutzt“, so Bürgermeister Christian Fürst, „wir es jetzt seit rund 30 Jahren nicht mehr.“ Allerdings zahle die Gemeinde sowohl für die Leitungen als auch das Gebäude Pacht an die Bayerischen Staatsforsten, auf dessen Grund es steht (Gemarkung Baierbrunn).

Im Verwaltungshaushalt 2022 wurden für die Planung und erste Maßnahmen bereits 25 000 Euro eingestellt, für 2023 für den eigentlichen Rückbau 125 000 Euro. „Das sind aber erste einmal grobe Schätzkosten“, so Streidl. Wie schon bei den Flachbrunnen können diese Rückbaukosten nicht umgelegt werden. „Sie sind nicht in die Wassergebühren einkalkulierbar“, betont Streidl, „sondern müssen über die Rücklagen der Gemeindewerke finanziert werden.“