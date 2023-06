Auf der B11: Pkw stoßen frontal zusammen - Mann (63) schwerverletzt

Von: Anna Liebelt

Ein 63-jähriger Mann musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B11 in Hohenschäftlarn sind am Donnerstag, 29. Juni, zwei Personen verletzt worden. Ein 63-jähriger Mann musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Hohenschäftlarn - Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw kam es am Donnerstag, 29. Juni, in Hohenschäftlarn. Wie die Polizei mitteilt, war ein 63-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis gegen 10.50 Uhr auf der Münchnerstraße (B11) in südlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Shell-Tankstelle geriet der Mann jedoch aus bisher unbekannten Gründen mit seinem VW Golf in die Gegenfahrbahn.

Pkw stoßen frontal zusammen - Unfallverursacher wird schwerverletzt

Dort stieß der 63-Jährige frontal mit dem Auto einer ihm entgegenkommenden 43-jährigen Frau aus Wolfratshausen zusammen. Die Angestellte verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei hingegen schwerverletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

B11 für zwei Stunden gesperrt

Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 80 000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten blieb die B11 für knapp zwei Stunden gesperrt.