Bahnhof Ebenhausen: Barrierefreier Umbau startet 2026

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Der Bahnhof Ebenhausen wir barrierefrei ausgebaut. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit Jahrzehnten haben sich die Gemeinde Schäftlarn, Bürger, verschiedene Organisationen und Vereine für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Ebenhausen eingesetzt. Nun kommt der Zug ins Rollen.

Ebenhausen - Voraussichtlicher Umbaubeginn ist 2026. Wenn alles optimal läuft, könnten die Arbeiten Ende desselben Jahres fertiggestellt sein. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Benjamin Mario van Rooijen, zuständiger Projektleiter der Deutschen Bahn Station & Service AG, die Pläne vor.

Mittelbahnsteig wird breiter

Derzeit hat der Bahnhof einen 140 Meter langen Bahnsteig, den etwa 1175 Reisende am Tag nutzen. Erreichbar ist er durch eine Unterführung, die allerdings für Gehbehinderte und Eltern mit Kinderwagen kaum zu bewältigen ist, von Rollstuhlfahrern ganz zu schweigen. Die Vorzugsvariante sieht den Neubau des Mittelbahnsteiges mit Wetterschutzhäuschen vor, ebenfalls in einer Länge von 140 Metern plus 70 Meter Sicherheitszone. Das sei auch für die Zukunft von Bedeutung: „Derzeit fahren hier Züge mit zwei Waggons, sollten wir mit drei Waggons fahren, können wir problemlos verlängern“, erklärte van Rooijen. Gleis 2 muss wegen der Verbreiterung des Bahnsteiges verschwenkt werden.

Aufzüge statt Rampen

Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude wird mit besonderer Rücksicht einbezogen. Allerdings wird im nördlichen Bereich aufgrund der Verschwenkung ein Grundstückserwerb nötig sein. „Wie groß, ist noch zu klären.“ Geplant sind Aufzüge zum schnellen Erreichen des Bahnsteigs, der Treppenaufgang bleibt bestehen.

Sensoren informieren bei Störung

Mareike Schoppe vom Bahnhofsmanagement München betonte, dass die Aufzüge mit Sensoren ausgestattet sind, die sofort eine Störung weitergeben. „So kann ein Störtrupp umgehend sich um die Behebung des Fehlers kümmern.“ Rampen, wie in anderen Plänen vorgeschlagen, garantieren zwar eine wartungsfreie Barrierefreiheit, führen aber zu größeren Umwegen für die Fahrgäste. „So“, van Rooijen, „kann man schnell umsteigen.“ Denn jede Sekunde Fahrzeitverlust würde sich umgehend auf die Stammstrecke auswirken.

Während der Bauphase soll der Bahnbetrieb aufrecht erhalten werden. „Wir bauen sozusagen unter rollendem Rad“, sagte van Rooijen. Und sollte doch einmal eine Sperrung nötig sein, werde für Ersatzverkehr gesorgt.