Bauernverbands-Chef klagt: „Lebensmittel werden nicht mehr geschätzt“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die gewählten Ortsvorsitzenden: (hinten, v.l.) Franz Strobl (Schäftlarn), Josef Seitz (Baierbrunn), Walter Neumeyer (Neufahrn) mit Kreisobmann Anton Stürzer sowie (vorne, v.l.) Hans Winkler (Straßlach) und Matthias Spindler (Dingharting). Foto: hermsdorf-hiss © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ernste Worte fielen bei der Mitgliederversammlung der Ortsverbände des Bayerischen Bauernverbandes Baierbrunn, Straßlach, Schäftlarn, Neufahrn und Dingharting. „Jeder schimpft“, sagte Kreisobmann Anton Stürzer. „Die Lebensmittelpreise sind gestiegen und wir, die Landwirte, werden mit verantwortlich gemacht.“

Schäftlarn - Dabei müssen laut Stürzer auch die Bauern mit den gestiegenen Kosten zurecht kommen und hier erst einmal in Vorleistung gehen, um überhaupt produzieren zu können. „Das beginnt mit den Maschinenkosten, den Reparaturen, dem Sprit und den fast um das fünffache gestiegenen Düngerpreisen.“ Zudem könnten Bio-Läden beispielsweise ihre Preise gar nicht mehr weiter anziehen. „Dann kauft hier keiner mehr.“ Nicht zu vergessen das Wetter-Risiko: „Ich kann meine Ernte vorher nicht absichern. Wenn der Hagel oder das Unwetter da ist, ist er da.“ Ebenfalls habe man keinen Einfluss darauf, ob es regnet oder nicht.

Risiko Rückhandel

Und dann ist da noch die Sache mit dem Rückhandel, dem sogenannten „Washout“. Ein Landwirt kann sich, um das betriebliche Risikomanagement zu verringern, einen vorher bestimmten Teil der Ernte über den Waren-Terminmarkt absichern lassen. Preis, Menge und Qualität sind hier festgeschrieben. Nur, was passiert bei einer Missernte oder wenn die vertraglich zugesicherte Menge am Stichtag nicht in ausreichender Qualität zur Verfügung steht? Der Landwirt muss den Unterschied vom Vertrags- zum Tagespreis mit einer Ausgleichszahlung wieder ins Gleichgewicht bringen, sodass der Käufer die Ware anderweitig besorgen kann.

Kritik am Verhalten der Verbraucher

Das Verhalten der Verbraucher tue sein übriges. „Lebensmittel werden nicht mehr wertgeschätzt“, sagt Stürzer. Viele versuchen die gestiegenen Energiepreise zu kompensieren, indem sie versuchen, möglichst billig einzukaufen. „Erst wenn die Regale im Supermarkt leer sind und kein Geld mehr für Statussymbole da ist, wird ein Umdenken erfolgen.“

Leider werde die Situation oft genug auch von Spekulanten ausgenutzt, die ihrerseits die Preise weiter in die Höhe treiben. Stürzer ist jedoch froh, wieder einmal eine Präsenzveranstaltung mit „seinen“ Landwirten besuchen zu können. „Ich möchte von Tisch zu Tisch gehen, mit den Leuten reden, mir ihre Sorgen anhören.“ Durch Corona war dieser Kontakt unmöglich. „Die Spitze ist mittlerweile nicht mehr an der Basis, ist anstatt vor Ort im Homeoffice.“ Viel Arbeit werde so auf die Schultern der Ehrenamtlichen abgeladen.