Meister mit Taktstock - Dirigent Benno Forster ist tot

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Benno Forster dirigiert bei einem Konzert in der Klosterkirche in Schäftlarn. © Stephan Goerlich

Benno Forster, Initiator der Schäftlarner Konzerte, ist tot. Sein Ruf als Dirigent reicht weit über die Gemeinde hinaus.

Schäftlarn – Benno Forster, Initiator der weithin bekannten „Schäftlarner Konzerte“ ist nach langer Krankheit im Alter von 87 Jahren verstorben. Geboren wurde er in Vilsbiburg, als mittlerer dreier Brüder. „Auch sie sind sehr betroffen vom Tod meines Vaters“, berichtet Sohn Michael Forster auch im Namen seiner Schwester.



Seine Schulzeit absolvierte Benno Forster im Gymnasium Kloster Schäftlarn. „Sie war wohl mit die erste Schule, die nach dem Krieg wieder die Arbeit aufnahm“, vermutet der Sohn heute als Erklärung. Schäftlarn sollte Benno Forster nicht mehr loslassen. Nach einem Musik-Studium in München sowie Germanistik und Theaterwissenschaften an der Universität Köln – hier lernte er auch seine Frau Gisela kennen – kehrte er als Lehrer an die Klosterschule zurück, wohnte später gegenüber der Kirche.

Benno Forster wollte zudem jungen Orchestermusiker und Musikstudenten die Gelegenheit geben, gemeinsam die Werke der alten Meister zu spielen. Im März 1968 fand die erste Probe in der alten Schulturnhalle statt. Und bereits ein paar Monate später dirigierte Forster ein viel beachtetes erstes Konzert in der Klosterkirche Schäftlarn. Benno Forster hatte selbst anfangs nie mit einem so großem Erfolg gerechnet. „Wenn sie die ersten zehn Jahre überlebt hätten“, sagte er einmal, „wäre das schon toll“.

Forster erhält Bundesverdienstkreuz und Ehrenpreis der Bücher-Dieckmeyer-Stiftung

Heute sind die hochkarätigen Konzerte als kulturelle Größe nicht mehr wegzudenken. Das große Engagement sprach sich herum. Forster wurde 1987 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, weitere Auszeichnung wie der Ehrenpreis der Bücher-Dieckmeyer-Stiftung folgten. Im Alter von 80 Jahren übergab Forster den Dirigentenstab an seinen Sohn weiter, der im Gründungsjahr geboren wurde. „Er freute sich, dass es weitergehen wird“, so Michael Forster, der seinen Vater jederzeit auch um Rat bitten konnte. „Und ihm selbst machte es Spaß, im Publikum bei den Aufführungen mitgetragen zu werden.“

Beerdigung Gottesdienst mit Beisetzung ist am Dienstag, 12. September, um 13 Uhr in der Klosterkirche Schäftlarn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.