Hier werden Einsatzkräfte noch respektiert: Feuerwehr dankbar für gutes Miteinander

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Unter tosendem Applaus würdigten die Feuerwehrkameraden Ludwig Glas (2.v.r.), der bereits seit 50 Jahren Mitglied bei der Wehr in Ebenhausen ist. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die massiven Angriffe gegen Einsatzkräfte in der Silvesternacht in Berlin waren auch Thema bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Ebenhausen. Hier ist man dankbar, dass die Bürger den Einsatzkräften mit viel Respekt begegnen.

Ebenhausen – Das vergangene Jahr werden die 45 Aktiven der Feuerwehr Ebenhausen nicht so schnell vergessen. Zwar war es laut Kommandant Maximilian Glas seit 2014 das Jahr mit den wenigsten Einsätzen, 31 an der Zahl, die hatten es aber in sich: Personensuche, Hilfeleistung für Geflüchtete, Verkehrsunfälle, Brände und nicht zu vergessen das Zugunglück im Februar 2022. „Auf so einen Einsatz kann man sich nicht vorbereiten“, gibt Glas zu Bedenken. Aber er habe gezeigt, wie gut die Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungskräfte und der Polizei auf allen Ebenen funktioniert.

Neeindruckt von der Professionalität

Kreisbrandmeister Johann Berthold zeigte sich auf der Jahresversammlung der Wehr beeindruckt von der Professionalität der Ebenhauser gerade bei diesem Einsatz. „Man sieht, dass so etwas überall passieren und auch kleinere Wehren treffen kann.“ Er unterstrich in diesem Tenor, wie wichtig es sei, auch Erste Hilfe leisten zu können, gerade dann, wenn noch kein Rettungswagen vor Ort ist. Zudem hob er die Unterstützung durch die Bevölkerung hervor, die ohne zu zögern bei der Versorgung geholfen hatte. „Ihr könnt stolz auf eure Mitbürger sein.“

Befördert wurden Simon Kümmel zum Oberfeuerwehrmann (Mitte) und Robert Fuchs zum Feuerwehrmann. Auch sie erhielten eine Urkunde. Schriftführerin Katharina Böhme gratulierte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Angriffe auf Einsatzkräfte: „Das kann man sich bei uns nicht vorstellen“

Dieses gute Verhältnis konnte Glas im Hinblick auf die Vorkommnisse in Berlin in der Silvesternacht nur bestätigen. Hier wurden Feuerwehr- und Polizeikräfte attackiert und mit Böllern beschossen. „Das kann man sich bei uns nicht vorstellen“, so der Kommandant. Im Gegenteil: Es sei im vergangenen Jahr weder zu Beschimpfungen, Behinderungen oder Beleidigungen gekommen.

Ansonsten stehen die Ehrenamtlichen gut da. Das Engagement sei ungebrochen, was auch die Teilnahme an Lehrgängen und Übungen zeigen. „Wir konnten 99 durchführen – das sind 1051 Stunden.“ Hinzu kommen noch sieben Jugendübungen. Für Wartung und Pflege wurden 443 Arbeitsstunden investiert.

Ehrungen für zehn Jahre Dienst bei der Feuerwehr Ebenhausen erhielten (v.l.) Stefan Höne (Vize-Kommandant, David Vogt und Benjamin Berger. Bürgermeister Christian Fürst und Kommandant Maximilian Glas gratulierten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Aktiv im Ortsleben

Vereinsvorsitzende Irene Schrag hielt einen kurzen Überblick auf die sonstigen Aktivitäten. Die Feuerwehr Ebenhausen konnte wieder einen Flohmarkt organisieren, sicherte zahlreiche Veranstaltungen ab oder nahm aktiv daran teil. Ebenso wurde der Nikolausdienst wieder aufgenommen. „Und natürlich überreichten wir unserem Kameraden Alex Kaiser zur Geburt seines Kindes ein Starterpaket und empfingen unseren Kommandanten Maximilian Glas nach der Trauung mit seiner Franziska mit einem Schlauchspalier.“

Neuerungen am Gerätehaus

Bürgermeister Christian Fürst, selbst Mitglied der Ebenhauser Wehr, konnte der Mannschaft und ihrer Führung nur seinen Respekt zollen. Er zeigte sich zuversichtlich, was die anstehende Beschaffung beträfe. Zudem sollen am Gerätehaus selbst noch einige Veränderungen vorgenommen werden. So soll ein altes Tor aus dem Jahr 1969 durch ein modernes Rolltor ersetzt werden. Ebenso hat der Vorplatz eine neue Deckschicht mehr als nötig.