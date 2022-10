Blackout: Feuerwehren als „Leuchttürme“ im Notfall

Schäftlarn trifft Vorbereitungen

Gedanken über einen möglichen Blackout haben sich jetzt die Schäftlarner Gemeinderäte gemacht.

Schäftlarn - Gerechnet wird mit dem Szenario eines lang anhaltenden, großflächigen Stromausfalls. „Da geht dann gar nichts mehr“, betont Bürgermeister Christian Fürst (CSU). „Kein Telefon, keine Mails, keine Heizung oder Licht.“ Daher legt die Verwaltung den Schwerpunkt auf eine netzunabhängige Versorgung, um die kritische Infrastruktur möglichst lange erhalten zu können.

Wichtige Punkte sind die Versorgung mit Trinkwasser und die Abwasserentsorgung sowie die Erhaltung der Einsatzfähigkeit der drei Feuerwehren im Gemeindebereich. Deren Gerätehäuser sollen im Notfall als „Leuchttürme“, also Anlaufstellen für die Bürger dienen. „Daher ist es wichtig, hier eine Stromversorgung über Generatoren sicher zu stellen“, betont Geschäftsführender Beamter Stefan Wallner.

Krisenstab im Rathaus

Das Gleiche gilt für das Rathaus. „Wir müssen erreichbar sein, weil hier der Krisenstab eingerichtet wird.“ Daher will die Gemeinde nun Stromerzeuger für diese Anlaufpunkte besorgen. Für das Klärwerk und für den Betrieb der Wasserversorgung stehen die Geräte bereits zur Verfügung.

Nur, Generatoren müssen auch irgendwie betrieben werden. Dazu braucht es Dieselkraftstoff. „Also werden wir drei mobile Tanks á 1000 Liter Fassungsvermögen anschaffen“, so Wallner. Überdies wird geprüft, wie ein Zugriff auf die Vorräte auf die Tanks der örtlichen Tankstelle rechtlich und technisch möglich ist. „Hier berät uns auch das Landratsamt, das wiederum mit der Regierung von Oberbayern in Kontakt steht und an einer Lösung arbeitet.“

Jetzt schon vorbereitet sein

Florian Bieberbach, Chef der Stadtwerke München wies darauf hin, dass derzeit die Füllstände der Gasspeicher so hoch sind, wie nie zuvor. Gas dienst sowohl der Wärme- als auch der Stromerzeugung. Er rechnet eher mit einem Engpass im Winter 2023/24.. „Der könnte kritisch werden“, sagt er. „Es ist völlig richtig, sich schon jetzt darauf vorzubereiten.“ Ebenso sollen die Bürger zu Vorsorgemaßnahmen animiert werden. Es gäbe hier eine Anzahl von Broschüren und Ratgebern zu diesem Thema. Auch stehe für ihn die Überlegung im Raum, in wie weit beispielsweise in Gerätehäusern eine Lebensmittelversorgung umgesetzt werden könne.