Brutaler Überfall mit Messern

Symbolbild / dpa Friso Gentsch © Friso Gentsch

Am Sonntagabend haben zwei Männer einen 36-Jährigen in der Unterkunft in Hohenschäftlarn brutal überfallen.

Hohenschäftlarn – Mit vorgehaltenen Messern kamen ein 27-Jähriger und ein 41-Jähriger, beide mit Wohnsitz im Landkreis München, um 18 Uhr in das Zimmer, in dem sich der 36-Jährige aufhielt. Sie forderten unter Androhung von körperlicher Gewalt Geld.

Laut Polizei nahmen sie ihm sein Smartphone und sein Bargeld ab. Dem 36-Jährigen gelang es, aus dem Zimmer zu entkommen und in ein benachbartes Restaurant zu flüchten. Dort konnte er den Polizeinotruf verständigen.

Mehrere Polizeistreifen fuhren zum Einsatzort. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen festnehmen. Sie wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums eingeliefert und wegen schweren Raubs angezeigt. Nun entscheidet der Ermittlungsrichter über die Haftfrage. Der 36-Jährige erlitt Schädelprellungen und einen Nasenbeinbruch, wie die Polizei mitteilt. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. mm