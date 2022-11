Schäftlarner sorgen sich um Energie und Umwelt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Großes Interesse: Viele Schäftlarner und Ebenhauser waren in die Aula der Grundschule gekommen. © Sabine hermsdorf-hiss

Energie, Nahversorgung und Umweltschutz beschäftigen die Bürger in Schäftlarn immens. Das zeigte sich jetzt deutlich bei der Bürgerversammlung.

Schäftlarn - So erkundigt sich Hans-Georg Rosen, warum in der Gemeinde keine Grüngutabholung mehr stattfände. „So steigt jeder in seinen eigenen Pkw, um zur Annahmestelle zu fahren. Das ist ökologisch nicht gerade sinnvoll.“ Der Grund dafür ist laut Bürgermeister Christian Fürst (CSU) leicht nachvollziehbar: „Wir, genauer der Bauhof, können das wegen der großen anfallenden Mengen nicht mehr stemmen.“ Das vergangene Mal seien die sechs Mitarbeiter zwei Wochen mit Einsammeln beschäftigt gewesen. „Wir können das nicht mehr leisten, vor allem, weil die Mitarbeiter auch an anderen Stellen dringend gebraucht werden.“ Auch wisse Fürst nicht, wie man so eine Aufgabe ehrenamtlich stemmen könne. Möglich wäre ein Privatunternehmen, aber das muss bezahlt werden. „Zudem ist es notwendig, dass sich dann möglichst viele Bürger daran beteiligen. Für den Privatunternehmer muss es sich auch lohnen.“

Beleuchtung und Straßensanierung

Ingrid Franz machte sich Gedanken um die nächtliche Beleuchtung und den Zustand der Straßen. Fürst muss zustimmen: „Sie leuchten teilweise überall hin, nur nicht nach unten.“ Eine Umrüstung auf LED erfolge so schnell wie möglich.

Bei den Straßen („manche sind noch aus den 60er Jahren“) sind laut Fürst bereits kleinere Unterhaltmaßnahmen durchgeführt worden, unter anderem an den Straßen im Niederried, Unterdorf, Wangener Weg und Kapellenweg. In der Straße Unteres Glasenfeld wurde nach Fertigstellung der Häuser die Tragschicht aufgebracht. Weitere Maßnahmen wie der Bau des Entwässerungsgullys in der südlichen Zeller Straße sollen noch heuer ausgeführt werden. Im kommenden Jahr stehen der Neubau der Bahnhofstraße und die Neuanlage des Bahnhofplatzes auf der Agenda.

Ebenso stehe die alte Rodelbahn im Visier. Nur: „Hier gehören ein, zwei Meter uns, der Rest dem Kloster Schäftlarn.“ Der Weg gilt als Furt, dementsprechend sind die Folgen bei extremen Unwetter wie im vergangenen Jahr. „Ich kann nur sagen, dass eine Sanierung durch die natürliche Topografie sehr aufwendig sein wird.“

Nahversorgung

Eine junge Frau aus Ebenhausen macht sich Sorgen um die Nahversorgung. „Viele kleine Läden haben schon aufgegeben.“ Dass die kleinen Geschäfte ums Überleben kämpfen, hängt aber auch vom Verhalten der Verbraucher ab, sagte sie. „Wenn man nur schnell hingeht, weil man etwas vergessen hat, oder überwiegend im Internet bestellt, wirkt sich das aus. Unsere Händler können da mit der Preisspanne einfach nicht mithalten.“

Heizen im Neuchl-Anwesen

Josef Kollmair brachte das Gespräch erneut auf die Energieversorgung. Er wollte wissen, wie stark und mit was das Neuchl-Anwesen beheizt wird. „Ich sehe dort immer wieder den Rauch aufsteigen. Hat die Gemeinde sich hier mal die Gasrechnung genauer angeschaut?“ Fürst betonte, dass das Heimathaus „nur in der kalten Jahreszeit und hier auch nur eine Rückwand beheizt würde. „Das müssen wir machen, damit nicht alles feucht wird und schimmelt. Dennoch werde man, gerade weil die Ausgaben bei allen kommunalen Liegenschaften immens gestiegen sind, den Verbrauch im Auge behalten.

Einbau von Wärmepumpen

Inwieweit die Gemeinde am Einbau von Wärmepumpen interessiert sei, wollte Jürgen Zenner wissen. „Das neue Gerätehaus und der Bauhof werden bereits mit Wärmepumpe beheizt“, so Fürst. Derzeit wird nach Alternativen zu den Gasheizungen gesucht, um die kommunalen Einrichtungen warm zu halten. Aber: „Ein Nahwärmenetz auszubauen kostet Millionen.“