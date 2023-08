Das Reichsfilmarchiv: Schäftlarner dreht beeindruckende Dokumentation über ein Stück Weltgeschichte

Von: Andrea Kästle

Eindrucksvoller Moment: Auch Heinrich Adolf und seine Freunde (auf dem Foto Kilian Dorrmann und Alexander Zöller) zogen aus dem Schutt im Stollen in Grasleben noch Fetzen von ehemaligen Plakaten. © Heinrich Adolf

Der Schäftlarner Heinrich Adolf hat in sechs Jahren mühevoller Arbeit eine beeindruckende Dokumentation über das Reichsfilmarchiv der Nationalsozialisten gedreht. Unter anderem in einer Garage in Harthausen wurden Filmkopien gebunkert.

Schäftlarn – Sein Geld verdient Heinrich Adolf aus Schäftlarn eigentlich als Angestellter in der Verwaltung. Er hat Philosophie, Geschichte und Linguistik studiert. Aber seine Begeisterung gilt schon immer dem Film. Jetzt hat er selbst eine umfassende Dokumentation gedreht – über ein sehr vielschichtiges Thema: das Reichsfilmarchiv. Die nicht nur die wechselvolle, wie es im Untertitel heißt, „Geschichte einer deutschen Institution“ erzählt, sondern auch, weil das Archiv nach dem Krieg zersplittert wurde und teils nach Amerika ging, teils in die Sowjetunion, in Resten in der späteren DDR wie in Westdeutschland blieb – ein Stück Weltgeschichte.

Welche Tragweite das Thema hat, ist Filmemacher Heinrich Adolf erst während der Dreharbeiten bewusst geworden. Jetzt will er seine Doku übers Reichsfilmarchiv untertiteln und eine DVD draus machen. Eins der möglichen Nachfolgeprojekte, die er im Auge hat, würde sich mit der Autobahnbrücke über die Mangfall befassen. Auch das ein Thema, das zurückreicht in die NS-Zeit, die Brücke ist in den letzten Kriegswochen von den Nazis gesprengt worden. © Andrea Kästle

Überreste von Filmplakaten im Stollen

Dass das Ganze mehr als aufwändig war, ist schnell klar, wenn man sich den Film ansieht. Heinrich Adolf hat mit rund 15 Beteiligten und Experten gesprochen, hat an verschiedenen Schauplätzen gefilmt, unter anderem auch in den USA. Er hat unheimlich akribisch recherchiert, ist Seitenpfaden nachgegangen – und fand sich irgendwann in einem Stollen im niedersächsischen Grasleben wieder, der mal Teil des Archivs gewesen war, in dem es nach dem Krieg gebrannt hatte. Er stand zentimetertief in Dreck, Staub, Asche, den Überresten der Archivalien, und zog daraus Fetzen von ehemaligen Filmplakaten hervor.

Mit einer Garage in Harthausen fing es an

Dabei ist er ein eher zurückhaltender Mensch, der niemals hausieren gehen würde mit dem, was er geleistet hat. Man muss ihn schon genau fragen, um zu erfahren, wie sehr er sich in die Thematik vergraben hat. Und natürlich weiß er viel mehr, als er letztlich unterbringen konnte im Film.

Angefangen hat alles damit, dass ihm ein Freund mehr zufällig erzählte von dieser einen Garage in Harthausen. Die angeblich mal Lagerraum des Reichsfilmarchivs gewesen wäre. Der Freund war Rolf Aurich, Filmhistoriker bei der Kinemathek Berlin, ebenfalls Cineast, klar. Ob Heinrich die Geschichte kennen würde? „Ein halbes Jahr später hab ich zu meinem Sohn gesagt, da fahren wir jetzt hin und nehmen die Kamera mit.“ Sie stießen dann auf einen Landwirt, der genau bestätigte, was Rolf erzählt hatte. „Ich hab das Gespräch vorsichtshalber mit der Kamera aufgenommen, und dann“, sagt Heinrich Adolf, „kam eins zum anderen.“ Sechs Jahre später, im November 2020, hatte er 60 Stunden Filmmaterial im Kasten. Das dann in wochenlanger Arbeit geschnitten werden musste. Um überhaupt fertig zu werden, nahm er einen Monat unbezahlten Urlaub.

„Ich musste ja“, sagt der Schäftlarner, der in Holzkirchen aufgewachsen und in Miesbach in die Schule gegangen ist, „alles selbst machen.“ Ihm haben aber „so viele Leute geholfen“. Indem sie sich für Gespräche zur Verfügung stellten, indem sie ihm Tipps gaben, ihm Zugang zu den verschiedenen Archiv-Stollen und Archiv-Stellen verschafften. Gegen Ende bekam er wenigstens noch eine kleine Filmförderung in Höhe von 15 000 Euro, dank der er eine Tonabgleichung vornehmen und die Farbbestimmung nachjustieren konnte.

Die Geschichte des Reichsfilmarchivs

Um die Geschichte kurz zu umreißen: Gegründet worden ist das Reichsfilmarchiv von den Nazis in Berlin. 1934. Die Einweihung im Harnack-Haus in Dahlem, dann schon mit einem Bestand von 1200 Filmen, fand im Jahr drauf statt, am 4. Februar 1935. In Anwesenheit von Hitler, es wurde Schubert gespielt. Bald hatte die Einrichtung, ab 1938 dem Propagandaministerium nachgeordnet, verschiedene Außenposten: Büros in der Friedrichstraße und am Tempelhofer Ufer, das eigentliche Magazin in Babelsberg, dort wurden in einem Wald für die aus hochexplosiver Nitrozellulose bestehenden Filme 1941 fünf Hochbunker errichtet. Die bläulichen Lavendelkopien der Filme wiederum kamen vor allem nach Harthausen – in die Garage eben, mit der für Heinrich Adolf alles angefangen hatte.

Spektakulärer Fund im Stollen in Grasleben, wo die Nazis in 430 Metern Tiefe filmbegleitendes Material gebunkert hatten. Der Stollen geriet nach dem Krieg in Brand, 20 Plakate immerhin konnten von Experten wieder zusammengesetzt werden, sie wurden 2021 in einer Ausstellung in Oldenburg gezeigt. © Heinrich Adolf

Derweil wurden in Grasleben in Niedersachsen im Steinsalzbergwerk nach 1943 vor allem filmbegleitende Materialien vor den zunehmenden Bombenangriffen in Sicherheit gebracht, unter anderem auch die „Zensurkarten“, auf denen stand, welcher der ausländischen Filme unter welchen Umständen gezeigt werden könnte –und welcher eben nicht. Und in Polen, irgendwo an der Obra, wurden Original-Filme eingelagert, die an den verschiedenen Kriegsfronten gedreht worden waren, um daraus „Wochenschau“-Beiträge zu schneiden, was auch zu den Archiv-Aufgaben gehörte.

Archiv hat den Krieg überstanden

Das Erstaunliche ist nun, dass das auf so viele Adressen verteilte Archiv den Krieg unbeschadet überstanden hat. „Alle Zerstörungen sind erst nach 1945 passiert“, sagt Heinrich Adolf, und die Zerstörungen waren umfassend. Es brannte im Kalksteinbruch Rüdersdorf, wohin sechs Waggonladungen der Filme aus Babelsberg evakuiert worden waren, außerdem die Sachen aus Polen. Während dort, sagt Heinrich Adolf, „tausende Meter unzensierten Propagandamaterials in die Luft flogen, unter Umständen auch Filmausschnitte, die Kriegsverbrechen dokumentierten“, brach in Grasleben ebenfalls ein Feuer aus, vermutlich war eine Grubenlampe umgefallen. Die Amerikaner schütteten den Stollen dann zu.

Gleichzeitig nahmen die Besatzer an Filmen mit, was ihnen interessant erschien, die Russen konnten sich in Babelsberg, wo der Bestand auf stattliche 15 000 Filme angewachsen war, bestehend vor allem aus „Beutefilmen“, bedienen. Weshalb in den 50er Jahren in Moskau Filme mit Marika Rökk gelaufen sind, „an den Hakenkreuzen im Vorspann hat sich da keiner groß gestört“.

Derweil zogen die Amerikaner alles, was ihnen im Süden an kinotauglichem Material untergekommen war, erstmal in den Bavaria-Filmstudios zusammen – und ließen sich die Sachen dann vom ehemaligen Lageristen des Archivs, Lorenz Pronnet, vorsortieren.

Heute alles gesammelt im Bundesarchiv

Was übrig blieb, wurde, wieder ein paar Jahre später, diesseits und jenseits der Mauer weitergeführt im Archiv für Filmwissenschaft (BRD) beziehungsweise dem Staatlichen Filmarchiv der DDR, wobei der Westen in den 60er Jahren von den Amerikanern einiges an Material zurückerstattet bekam. Vor allem die leicht entzündlichen Nitrozellulose-Filme. „Die Amerikaner wollten“, sagt Heinrich Adolf, „den Sprengstoff dann doch nicht behalten.“ Nach der Wende wurden die beiden Archiv-Bestände unter dem Dach des Bundesarchivs zusammengeführt. Derweil wuchs die von den Amerikanern längst ausgeräumte Garage in Harthausen nach und nach einfach zu.

Der Tragweite des Themas wurde er sich erst später bewusst

Welche Tragweite das Thema, das er sich da ausgesucht hat, eigentlich besitzt, das wurde ihm, erzählt Heinrich Adolf, erst im Lauf der Arbeit am Film bewusst. „Wie in einem Krimi kam nach und nach eins zum anderen.“ Gezeigt wurde seine beeindruckende Dokumentation erstmals Ende 2021 in Oldenburg. Inzwischen ist der Film gut herumgekommen, er war in Berlin zu sehen, in Potsdam, Braunschweig, Helmstedt, Hannover und in München, außerdem bei den Stummfilmtagen in Bonn.