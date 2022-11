Wohnungsbau in Schäftlarn: „Der Zuwanderungsdruck ist enorm“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Rechenschaft ablegen: die Gemeindeverwaltung von Schäftlarn bei der Bürgerversammlung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Rechenschaftsbericht in Schäftlarn: Die Wartelisten für bezahlbaren Wohnraum werden immer länger.

Schäftlarn – Wie ist es um die Gemeinde Schäftlarn bestellt? Was hat sich im vergangenen Jahr in der Gemeinde getan? In der jüngsten Bürgerversammlung gab Bürgermeister Christian Fürst (CSU) einen Überblick. Wir stellen die wichtigsten Veränderungen vor.

Einwohner

Derzeit leben 6055 Menschen in Schäftlarn. 2022 gab es 567 Zuzüge und 440 Abgänge, 41 Kinder wurden geboren und 71 Sterbefälle betrauert. „Diese hohe Zahl hängt auch mit dem Pflegeheim in Zell zusammen“, so Bürgermeister Fürst.

Kinderbetreuung

Mehr Bürger bedeutet meist auch mehr Kinder. Im Frühsommer konnte der Schülermittagsbetreuung ein Raum übergeben werden, der kann durch eine mobile Trennwand vom Rest der Aula der Grundschule abgetrennt werden. 223 Kinder besuchen derzeit die Grundschule. „Das sind elf Kinder weniger als im Vorjahr“, sagte Fürst. Der Hort ist mit 58, die Mittagsbetreuung mit 91 Kindern belegt. An der Schule selbst werden bald die Bagger anrollen: Es soll eine neue Turnhalle gebaut und die Lehreinrichtung erweitert werden. Das Büro „PECK.DAAM Architekten“ stellte in einer Machbarkeitsstudie mehrere Varianten vor; der Entwurf Nummer 6 dient nun nach einer Optimierung als weitere Planungsgrundlage.

Wohnungsangebot

Schäftlarn ist um 19 Wohnungen in zehn Gebäuden gewachsen. „Die Bautätigkeit bewegt sich auf moderatem Niveau“, so Fürst. „Dennoch ist der Zuwanderungsdruck enorm.“ Und: Die gemeindlichen Wartelisten für bezahlbaren Wohnraum seien merklich länger geworden. Ein Punkt, auf den die Gemeinde reagiert hat: „In den nächsten Monaten startet der Bau eines neuen, barrierefreien Wohnhauses an der Auenstraße.“ Die Kosten liegen bei 2,9 Millionen Euro, sagte der Rathauschef. Für das Projekt bekommt die Gemeinde einen 30-prozentigen Zuschuss vom Freistaat im Rahmen des bayerischen Wohnbauförderprogramms. Zudem gibt es ein zinsgünstiges Darlehen von 60 Prozent.

Umgehungsstraße

Hier konnte Fürst weiterhin nur von einem Stillstand berichten. Um weiterzukommen, wäre für die präferierte Trasse B (nördlich von Hohenschäftlarn) eine artenschutzrechtliche Untersuchung entlang des Trassenverlaufs nötig. „Sechs Monate sollten mittels eines Fangzauns untersucht werden, wie sich die Amphibien bewegen, um Schutzmaßnahmen zu treffen. Nur brauchen wir hierfür die Zustimmung der Eigentümer“, so Fürst. Fünf hätten der Gemeinde die Zustimmung erteilt, zehn Eigentümer nicht. Zudem hätten die Grünen erklärt, eine Umgehung, „egal wo, nicht mehr zu unterstützen“. Sie würden auf eine Entlastung durch die Verkehrswende hoffen. Während einer Klausurtagung sprachen sich auch weitere Gemeinderäte anderer Fraktionen gegen die Umgehung aus. Fürst: „Wir sind in einer Sackgasse.“

Barrierefreier Ausbau Bahnhof Ebenhausen

Die Haltestelle wurde 2020 in ein Förderprogramm des Bundes aufgenommen. „Laut DB Station und Service soll er nun bis Ende 2026 barrierefrei ausgebaut sein“, berichtete Fürst. Die Planungen dazu sind abgeschlossen und dem Gemeinderat vorgestellt worden.

Feuerwehrwesen

Über ein neues Feuerwehrhaus am Drotwiesenweg (Kosten: 3,8 Millionen Euro) kann sich die Feuerwehr Hohenschäftlarn freuen. „Es ist, ebenso wie der angrenzende neue Bauhof, ein Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde“, sagte Fürst sichtlich stolz. Aufgrund der sich ständig erhöhenden Anforderungen und rechtlichen Vorgaben an die drei Ortsteilfeuerwehren werden aber sowohl Ersatzbeschaffungen als auch neues Gerät nötig. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Neufahrn aus dem Jahr 1995, wird durch ein Hilfelöschfahrzeug 20 (HLF) ersetzt. „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 639 000 Euro, ein staatlicher Zuschuss von 119 000 Euro wurde bewilligt.“ Fürst hofft, dass die Auslieferung Anfang 2023 stattfinden kann.

Feste und Projekte

Als großen Erfolg sieht Bürgermeister Fürst den „Tag der Gemeinde“ im Juli 2020 mit der Einweihung des Feuerwehrhauses und verschiedensten Infoständen. Es soll auch die Möglichkeit geben, diverse Einrichtungen zu besuchen, wie das Klärwerk. Auch das „Ramadama“ sowie die bereits erfolgten Baumpflanzungen fanden großen Zuspruch. „Nicht zu vergessen die Hundertjahrfeier des Trachtenvereins Almrösl Hohenschäftlarn, die mit einem riesigen ehrenamtlichen Arbeits- und Organisationsaufwand begangen wurde.“ Fürst selbst freue sich bereits auf das ebenfalls vom Verein ausgerichtete Loisachgaufest des Loisachtaler Gauverbandes 2023.