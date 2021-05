Die Gräfin, Beethoven und Schäftlarn

Anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten recherchiert Anja Brandstäter Erstaunliches

von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Eine spannende Entdeckung hat jetzt die Mitorganisatorin der Schäftlarner Konzerte, Anja Brandstäter, gemacht. Es gibt in Kloster Schäftlarn einen Bezug zu Ludwig van Beethoven.

Schäftlarn – Eigentlich sollte im vergangenen Jahr sein 250. Geburtstag groß gefeiert werden: Ludwig van Beethoven, geboren 1770 in Bonn, Klaviervirtuose und Komponist. Doch coronabedingt fielen die meisten Konzerte zu Ehren des großen Meisters aus.

Ein Punkt, den Anja Brandstäter, Mitorganisatorin der Schäftlarner Konzerte, mehr als nur bedauerte. Doch für die 53-Jährige wurde 2020 sozusagen zu ihrem persönlichen Beethoven-Jahr, nur völlig anders als gedacht. Bei einem Besuch im Kloster Schäftlarn wies dessen Prior und Archivar Pater Norbert Piller auf eine Gedenktafel auf dem Friedhof hin, die die Beethoven-Gesellschaft München angebracht hatte. Eine gewisse Gräfin Anna Maria von Erdödy, geborene Gräfin von Niczky, geboren 1779, gestorben 1837, hatte hier ihre letzte Ruhe gefunden. Zu Lebzeiten galt die Adelige aus Ungarn als enge Freundin und Unterstützerin Beethovens.

Brandstäters Neugierde war geweckt: „Pater Norbert hat mir hier regelrecht einen Floh ins Ohr gesetzt.“ Sie begann zu recherchieren, durchforstete Beethoven-Biografien nach Hinweisen auf den Namen Erdödy, fragte in Archiven nach, wurde aber nur begrenzt fündig. „Sie findet“, so die 53-Jährige rückblickend, „nicht den Platz, der ihrer würdig gewesen wäre.“ Gräfin Anna Maria von Erdödy, damals noch verheiratet mit Grafen Péter von Erdödy zu Monyorokerék und Monte Claudio, und Mutter von drei Kindern, lernte Beethoven in Wien kennen. Ein Jahr lang wohnte er sogar mit in ihrer Wohnung in der Krugerstraße. „Aber es war keine Liebesbeziehung“, betont Brandstäter.

Als der Komponist in Schierigkeiten war

Der Grund war vielmehr: Beethoven war in finanziellen Schwierigkeiten. „Er wollte immer eine Festanstellung bei Hofe. Nur waren die Staatskassen unter anderem wegen der Napoleonischen Kriege leer.“ Drei Adlige erklärten sich zunächst bereit, den Musiker zu unterstützen. „Allerdings starb einer 1812, und ein anderer ging wegen der Geldentwertung 1811 pleite.“

Noch ein Problem kam auf Beethoven zu: Sein Gehör verschlechterte sich immer mehr, er wurde im Laufe der Zeit fast völlig taub. Wieder erwies sich die Gräfin als großzügige Unterstützerin. Sie stellte dem Komponisten ihren Landsitz in Jedlesee bei Wien zur Verfügung, auch wenn das Zusammenleben zwischen dem großen Künstler, seinen Besuchern und den Angestellten sich alles andere als leicht gestaltete. „Durch seine Schwerhörigkeit wurde er immer barscher, hat so Leute vergrätzt“, sagt Brandstäter. In Briefen an Gräfin Erdödy, die Alfred Schöne 1867 veröffentlicht hat, entschuldigte er sich jedoch immer wieder wortreich. „Oft begannen sie mit fünfmal ,liebe...liebe...liebe...liebe...liebe Gräfin’ und endeten ,mit Grüßen an die Kinder, Ihr wahrer Freund und Verehrer Beethoven.“

Gräfin litt unter Rheuma

Böse sein konnte ihm die Adlige nicht. Nach der Geburt ihrer drei Kinder litt sie unter schwerem Rheuma. „Ich denke“, überlegt Brandstäter laut, „dass die Krankheit und das damit einhergehende Verständnis für die Schwächen des anderen mit ein Punkt war, der beide verband.“ Beethoven revanchierte sich zudem auf seine Weise. „Er schrieb für die Gräfin zwei Klaviertrios und zwei Violoncello-Sonaten“, weiß Brandstäter. „Denn sie selbst spielte hervorragend Klavier und konnte während der Musik ihre eigenen Schmerzen vergessen.“ Dann wurde die Gräfin aus Österreich ausgewiesen. Sie hatte einen Künstler, der keine Papiere vorweisen konnte, bei sich aufgenommen und wurde erwischt. Ihre neue Anschrift: München.

Hier, in ihrer Wohnung Ecke Damenstiftstraße / Josephspitalstraße starb Gräfin Erdödy - genau zehn Jahre nach Beethoven, im Alter von 58 Jahren. Die Todesursache war, wie Brandstäter nach Durchsuchung von Sterbebücher und Totenregistern herausgefunden hatte, „Lungenlähmung“. Nur, warum wurde sie dann in Schäftlarn begraben? Wie kam diese Verbindung zustande?

Nachkomme klärt die Forscherin auf

Die 53-Jährige nutzte die modernen Medien und fand einen Nachkommen: Den 80-jährigen László Graf von Erdödy. Brandstäter lacht. „Als er mich zurückrief, und von meinem Anliegen hörte, waren seine ersten Worte ,Wissen Sie, die Anna Maria war eine sehr berühmte Frau’.“ Er schickte Kopien eines Büchleins, das Erich Krapf anlässlich Erdödys 150. Todestages im Jahre 1987 herausgegeben hat. Hier fand Brandstäter die Antwort auf ihre Frage. Damals war Schäftlarn ein Heilbad, in welchem sich die Gräfin Minderung ihres Leidens versprach und im Laufe der Zeit ein wiederkehrender Gast war. „In ihrem Testament verfügte sie, hier begraben zu werden, denn: ,Hier habe ich meine letzten, fröhlichen Tage genossen, einfach und ohne Geplänkel.“