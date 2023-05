Die Ukrainerin Lena Gladkova-Will lebt in Schäftlarn: „Der Krieg ist eine große Katastrophe“

Im Garten des Schäftlarner Ehepaars Pfeil: Lena Gladkova-Will, Mathilde Pfeil, Sasha Gladkova-Will und Dirsko Pfeil. © Lena Gladkova-Will

Die Ukrainerin Lena Gladkova-Will ist mit ihrem Sohn aus der Ukraine nach Deutschland geflohen und kam nach Schäftlarn. Ihr Mann ist noch in der Heimat. Die Gefühle sind schwer zu verarbeiten.

Schäftlarn – Krieg, Flucht und Neuanfang: Seit der russischen Invasion am 24. Februar 2022 haben rund 1,1 Millionen Menschen das Land verlassen, darunter 80 Prozent Frauen und Kinder. Die Geflüchteten müssen immense psychosoziale Anpassungsleistungen erbringen. Wie geht es ihnen damit? Das beantwortet die Ukrainerin Lena Gladkova-Will. Seit über einem Jahr lebt sie mit ihrem neunjährigen Sohn Sasha bei der Familie Pfeil in Schäftlarn und arbeitet dort ehrenamtlich im Familienzentrum.

Sie wohnen mit Ihrem Sohn in einem Zimmer direkt unter dem Dach bei Familie Pfeil in Schäftlarn. Sie teilen sich Küche, Waschmaschine und Aufenthaltsräume. Wie geht es Ihnen damit?

Das gemeinsame Wohnen und Beisammensein ist eine wichtige Stütze für mich, um von meinen Sorgen und Ängsten zu erzählen. Ich denke, dass Integration im Moment einen wichtigen Teil meines Lebens ausmacht. Herr und Frau Pfeil haben mir deutsche Sätze und Wörter beigebracht.

Wie sind Sie nach Schäftlarn gekommen?

Als wir morgens aufwachten und erfahren haben, dass die Russen ukrainische Städte bombardieren, waren wir schockiert. Ich konnte nicht rational denken und musste die ganze Zeit weinen. Meine Familie hat mich dann gedrängt, das Kind zu retten und wegzulaufen. Unser Ziel war zunächst die 60 Kilometer entfernte polnische Grenze. Wir wussten, dass es dort sicher ist, weil das Land zur Europäischen Union gehört. Bis zur Grenze haben wir ungefähr 30 Stunden zu Fuß gebraucht – Sasha war so erschöpft, dass er Halluzinationen bekommen hat.

Aber Sie sind nicht in Polen geblieben?

In Polen kannten wir niemanden. Ich habe mich dann an Sashas Patentante in Deutschland erinnert. Über eine Mitfahrgelegenheit sind wir zu ihr gekommen. In den ersten zwei Wochen haben wir jede Nacht vor Angst und durch den immensen Stress stundenlang geschrien. Nachdem wir uns ein bisschen beruhigt hatten, kamen wir über einen Kontakt in der Osteuropahilfe zu Familie Pfeil nach Schäftlarn.

Haben Sie sich in Schäftlarn willkommen gefühlt?

Ich habe mich sofort wohlgefühlt – hier ist so eine angenehme Ruhe. Die Menschen haben uns unterstützt, vor allem mit den ganzen Dokumenten, und Sasha hat unglaublich viel Spielzeug geschenkt bekommen.

Also fühlt sich Ihr neunjähriger Sohn auch wohl hier?

Sasha ist in einer viel schwierigeren Situation als ich. Er ist gerade am Anfang der Pubertät. Diese neue Kultur und Mentalität versteht er nur langsam. Er ist wütend, dass sein altes Leben zerstört wurde, er mag die Schule hier nicht und vermisst seinen Papa. Das ist sehr schmerzhaft für mich, weil ich nicht weiß, wie ich ihm am besten helfen kann.

Eine Ausstellung des Schäftlarner Fotografen Wolfgang Amslgruber hat für viel Aufsehen gesorgt. Gezeigt wurden unter anderem Ihre Passfotos. Wie kam es dazu?

Nach unserer Ankunft haben wir Passfotos für unsere Dokumente benötigt. Der Fotograf Amslgruber hat angeboten, kostenlose Fotos aufzunehmen. Sashas Foto und sein Blick haben ihn einige Monate später dazu inspiriert, Passfotos von ukrainischen Geflüchteten in einer Ausstellung in Schäftlarn zu zeigen, um zu veranschaulichen, was der Krieg mit den Menschen macht. Dort habe ich unsere Fotos nochmal in Großaufnahme gesehen. Und ja – wir sahen so kurz nach der Flucht wirklich schrecklich aus.

Nach einer Studie des Forschungszentrums Migration, Integration und Asyl möchten 34 Prozent der befragten Ukrainer Deutschland nach Kriegsende verlassen, 37 Prozent längerfristig bleiben und 27 Prozent gaben an, noch unentschieden zu sein. Wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld?

Die Menschen haben ihre Familien und ihr altes Leben verloren, sie fühlen sich heimatlos. Viele haben das Gefühl, in Deutschland festzusitzen. Natürlich sind wir sehr dankbar für alles, was hier für uns getan wird. Aber wir müssen gleichzeitig zu viele negative Gedanken verarbeiten, um das wahrzunehmen, denke ich. Wir leben hier wie im Paradies, abgesehen vom Krieg, versteht sich. Viele akzeptieren das aber nicht. Sie hassen alles und wollen nur noch nach Hause.

Und Sie selbst?

Der Krieg ist eine große Katastrophe, und ich empfinde einen wahnsinnigen Schmerz darüber, was mit unserer Generation geschieht. Im letzten Jahr habe ich jeden Tag darauf gehofft, sobald wie möglich nach Hause fahren zu können. Inzwischen hat sich meine Sichtweise geändert. Auch wenn es mir leidtut, sehe ich momentan keine Möglichkeit für mich, in die Ukraine zurückzukehren. Das letzte Jahr hat mich gelehrt, dass man nur für den Tag leben kann und nicht planen sollte.“

Das Interview führte Clara Hoheisel in Englisch.