„Konnten es nicht glauben“: „Doc Caro“ im Einsatz beim Gaufest in Schäftlarn

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Versorgt einen Patienten beim Loisachgaufest: TV-Ärztin Doc Caro. © Feuerwehr Hohenschäftlarn

Die bekannte TV-Ärztin „Doc Caro“ rückte zu einem Notfall beim Gaufest in Schäftlarn aus.

Schäftlarn – Das Loisachgaufest in Schäftlarn war in vollem Gange. Der Festzug schlängelte sich durch die Gemeinde, Blaskapellen spielten. Währenddessen spielten sich am Festzelt am Drotwiesenweg gleich neben dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hohenschäftlarn ganz andere Szenen ab. Mit dabei: Dr. Carola Holzner, einem breiten TV-Publikum bekannt als „Doc Caro“.

„Ein Gast der Veranstaltung bekam gesundheitliche Probleme“, berichtete Daniel Buck, Kommandant der Feuerwehr Hohenschäftlarn. Die First-Responder-Einheit kümmerte sich umgehend um den Patienten, Rettungswagen und Notarzt waren angefordert. „Dann bekamen wir die Meldung, dass auch der Rettungshubschrauber Christoph 1 unterwegs zu uns sei.“ Allerdings staunten die Ehrenamtlichen nicht schlecht, wer neben dem Leitenden Notarzt aus dem Heli stieg: Doc Caro.

Bekannt aus diversen Fernseh-Formaten

Die blonde Frau heißt eigentlich Carola Holzner, ist Fachärztin für Anästhesiologie mit Zusatzausbildung in Notfall- und Intensivmedizin. Sie arbeitete als leitende Oberärztin in der Notaufnahme des Klinikums Essen und als leitende Notärztin der Stadt Mühlheim an der Ruhr. Später wechselte sie an das Klinikum in Duisburg und ist seit Januar 2022 als Notärztin Teil des Rettungsteams der ADAC Luftrettung. Sie veröffentlichte Bücher, produzierte unter dem Namen „Doc Caro“ Videos und Radiobeiträge, in denen sie ihre Erfahrungen als Notärztin schilderte – und sich nicht scheute, Kritik am deutschen Sanitätswesen zu üben. Einem Gros der Bevölkerung ist sie aus der SAT1-Doku „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ bekannt geworden. Anfang des Jahres wechselte sie zu VOX, der Sender plant mit ihr ab Herbst eine weitere Doku-Reihe.

Kommandant bestätigt: „Sie war äußerst professionell“

Doch zurück nach Schäftlarn. „Wir konnten es zuerst nicht glauben“, erinnert sich Buck. Natürlich machte die Nachricht schnell die Runde. Doc Caro ließ sich jedenfalls nicht stören. „Sie war äußerst professionell und ging sehr einfühlsam mit unserem Patienten um.“ Das Team erbat sich die Erlaubnis, mit der Bodycam den Einsatz dokumentieren zu können. Wann der Notfall aus Schäftlarn auf Sendung geht, steht jedoch noch nicht fest.