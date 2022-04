Georgiritt in Schäftlarn: Dreimal um die Kirche

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Geritten: Dreißig Reiter nahmen nach zweijähriger Pause an dem Fest teil. Im Hintergrund die Hohenschäftlarner Kirche St. Georg. © Hermsdorf-Hiss

30 Reiter umkreisen beim Georgiritt am Sonntag das Gotteshaus in Schäftlarn.

Schäftlarn – Nach zwei Jahren Pandemie war es endlich wieder so weit: „Wir können das Patrozinium des Heiligen St. Georgs, des Namenspatrons unserer Kirche, wieder mit einem Umritt feiern“, so Pfarrer Stefan Scheifele bei der Begrüßung der zahlreichen Gottesdienstbesucher. Bürgermeister Christian Fürst hielt an der Tradition seines Vorgängers im Amt, Matthias Ruhdorfer, fest: Er nahm in der Kutsche Platz. „Ich bin das letzte mal mit Zwölf auf einem Pferderücken gesessen“, sagt er und lacht. „Das fange ich jetzt nicht mehr an.“

Neben ihm – zumindest eine Runde lang, ehe Dritte Bürgermeisterin Susanne Dichtl zustieg – saß Pfarrer Stefan Scheifele. „Die Frage, ob ich mitreite, war hier im Dorf in den vergangenen zwei Wochen die Kernfrage“, berichtet der Geistliche. Doch der Grund war lapidar: „Das Pferd brauchte einen neuen Beschlag – und das hat nicht mehr geklappt.“

Dreißig Reiter und Pferde nahmen an dem dreimaligen Umritt um die Kirche teil, um zuerst aus der Hand von Pastoralreferentin Ingrid Karl und im Anschluss von Scheifele den Segen zu erhalten. Warum nicht mehr Teilnehmer sich auf den Weg nach Schäftlarn gemacht hatten, lag vielleicht am Wetterbericht. Der hatte nämlich Regen angekündigt.

In der Isartalgemeinde empfing Ross und Reiter blauer Himmel

Doch in der Isartalgemeinde empfing Ross und Reiter zum Teil blauer Himmel. „Dafür, so hat man mir gesagt, ist der verstorbene Pfarrer Anton Fürstenberger verantwortlich“, vermutete Stefan Scheifele. Fürstenberger selbst war es, der vor Jahrzehnten die Tradition des Umritts in Schäftlarn wieder aufleben ließ.

Ehe sich die Vierbeiner in Bewegung setzten, ging der Seelsorger in einer Messe auf den Heiligen St. Georg ein. Dieser, auch Drachentöter genannt, gilt als einer der 14 Nothelfer. Sein Symbol ist ein rotes Kreuz auf weißem Grund, das sich auf vielen Fahnen und Flaggen wieder findet. „Sein Patrozinium zu feiern, ist gleichzeitig eine Einladung, sich daran zu erinnern, unter welcher Fahne man unterwegs ist.“

„Was hat der denn geraucht?’

Doch was kann man in der heutigen Zeit Glauben? Dass er wirklich Drachen getötet habe? Oder tatsächlich hilft, wenn alles den Bach runtergeht? Welche Beweise braucht es? Scheifele erinnerte an den „ungläubigen Thomas“. Der Apostel war erst von der Auferstehung Jesu überzeugt, nachdem er seine Finger auf die Wundmale, die die Nägel bei der Kreuzigung hinterlassen hatten und seine Hand auf dessen Seite gelegt hatte. „Oder denkt an den Evangelisten Johannes, der auf der Insel Patmos eine Offenbarung hatte. Er hörte eine Stimme, laut wie eine Posaune, die ihn aufforderte, alles aufzuschreiben“, so Scheifele weiter. „Heute würde man sich als erstes fragen, ,Was hat der denn geraucht?’“

Doch es gibt auch die andere Seite: Ohne Wenn und Aber zu glauben. Der Seelsorger berichtete von der Geschichte, wie der Georgenstein zu seinem Namen gekommen ist. Ein Flößer namens Georg Müller stieß 1805 mit aller Wucht gegen den Felsen in der Isar bei Baierbrunn. Das Floß kenterte, und Müller drohte zu ertrinken. Er rief den Heiligen an und wurde gerettet. „Unser Glaube ist tragfähig – Gott ist da, wenn wir ihn rufen“, sagte Scheifele.