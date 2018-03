Elfjähriger wird von Kleintransporter erfasst

Ein elfjähriger Schüler ist am Freitag Nachmittag mit seinem Rad in der Ebenhausener Ortsmitte von einem Auto angefahren worden.

Schäfltarn–Das Auto prallte gegen das Rad, so dass der Schüler stürzte und leichte Kopf- und Armverletzungen erlitt. Wie die Polizei mitteilt, war der Elfjährige, der um 14 Uhr auf der Wolfratshauser Straße (B11) in nördlicher Richtung unterwegs war, ganz plötzlich nach links abgeboten, um auf den Radweg zu wechseln. Dabei hatte er den Kleintransporter, der hinter ihm fuhr, offenbar gar nicht registriert. Der 49-jährige Fahrer aus München versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Sein VW Crafter erfasste das Kind, das laut Polizei zum Glück einen Helm trug, was schwerere Kopfverletzungen verhindert habe. Der Junge aus Ebenhausen kam mit dem Notarzt ins Krankenhaus Halaching. Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Kleintransporter eine Delle in der Front. icb