Favorit mit Dachterrasse: So könnte Schäftlarns Grundschule erweitert werden

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Um das Kriterium einer Ganztagsschule erfüllen zu können, muss die Grundschule erweitert werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Die Grundschule Schäftlarn soll erweitert werden. Nur wie, das ist die Frage. Jetzt gibt es unter allen Varianten endlich einen Favoriten.

Schäftlarn – Die Grundschule Schäftlarn platzt aus allen Nähten, die Turnhalle ist in die Jahre gekommen. Zudem muss die Gemeinde den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf eine offene Ganztagsschule erfüllen können. Daher beauftragte sie das Architekturbüro Peck.Daam aus München mit einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Schule. Das Büro hatte ursprünglich sechs Varianten entworfen, aber selbst wieder zwei aussortiert. Die restlichen vier wurden nun vorgestellt.

Größtes Problem ist die Sporthalle

„Die Zugangssituation ist beengt, die Freiflächen des Kindergartens haben keine direkte Verbindung mit den Gruppenräumen“, zählte Chef Bernhard Peck ein paar Punkte des Ist-Zustandes auf. Das größte Problem sei die Sporthalle: nicht barrierefrei, die Dachstatik nicht ausreichend dimensioniert, die geringe lichte Höhe schränkt die Nutzung für geplante Aufenthaltsräume enorm ein. „Wir fragen uns immer, inwieweit man mit dem Bestand arbeiten kann“, versichert Peck, „Aber hier raten wir davon ab.“ Die erste Variante ähnelt in ihrer Höhenentwicklung der jetzigen Situation ebenso wie mit einem Bau, der an einen Querriegel denken lässt. „Damit waren wir nicht zufrieden“, sagt Peck. Dadurch ginge zudem der wirklich schöne Blick über das Isartal völlig unter. Variante vier käme diesem Anspruch zusätzlich entgegen.

Die Turnhalle schließt sich wie eine Verlängerung an das bestehende Schulgebäude an und durch seine Zweigeschossigkeit würde weiterer Raum geschaffen. „Den Kindergarten wiederum kann man in einem eingeschossigen, nicht unterkellertem Holzbau mitdirekt angrenzender Freifläche unterbringen.“ Eine Freitreppe überbrückt die Höhenunterschiede vom Pausenhof aus. Variante fünf ähnelt diesem Vorschlag, nur dass „hier nicht gestapelt, sondern gereiht wird.“

Planer spricht vom „Mercedes unter den Varianten“

Das Beste kommt wie immer zum Schluss. „Das ist unser Favorit“, sagt Peck. „Das ist sozusagen der Mercedes aller Varianten.“ In Variante sechs ist die Sporthalle eingeschossig, schmiegt sich ins Gelände ein, das Dach ist als begehbare Fläche konzipiert. „Man könnte es als zusätzlichen Pausenhof nutzen.“ Die Ganztagsschule ist in einem eingeschossigen Gebäude untergebracht, auch Platz für ein „Klassenzimmer im Grünen“ mit Blick auf das Isartal wäre vorhanden. Und: Man könne den Sporthallenneubau vor dem Abbruch der alten durchführen, sodass für die Sportstunden keine Ausweichmöglichkeit gefunden werden muss. „Ebenfalls können die Lkw den Parkplatz als Zugang nutzen“, betonte Peck. „Somit wird der Schulbetrieb nicht gestört.“

Sobald kein schweres Gerät benötigt wird, kann der Kitaneubau in die Wege geleitet werden. „Halle und Kita könnten somit zeitgleich fertig werden.“ Ein weiterer Pluspunkt sind Erweiterungsmöglichkeiten sowohl durch Aufstockung als auch horizontal.

Gemeinderat begeistert

Der Rat zeigte sich von dem Vorschlag ebenfalls begeistert. Philipp von Hoyos (Grüne) regte an, ein Raumprogramm gemeinsam mit der Schule zu erarbeiten. Fraktionskollege Bernd Büttner fragte nach den Kosten. Hier wollte Peck sich nicht festlegen. „Dazu sind wir noch in einem viel zu frühen Stadium und zu viele Fragen offen.“

Kosten bleiben gleich

Allerdings konnte er in einem Punkt Hoffnung machen: Die letzte Variante würde nicht mehr kosten als die anderen. „Denn“, so der Experte, „ein Überbau der Sporthalle ist aus statischen Gründen sehr aufwendig. Zudem kommt noch ein eventueller Pendelverkehr zum Sportunterricht beispielsweise nach Baierbrunn. Das alles würde hier wegfallen.“