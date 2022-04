Feuerwehr Ebenhausen zeigt vollen Einsatz in allen Bereichen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Ehrungen und Ernennungen: Kommandant Alexander Kaiser (l.) und Vize-Kommandant Maximilian Glas (2.v.l.) überreichten Ernennungsurkunden zum Feuerwehranwärter an Jonas Neumeier (3.v.l.) und Zofia Czerniawska (r.) sowie die Ehrung für zehn Jahre im aktiven Dienst an Benjamin Berger (3.v.r.) und Thomas Kümmel (2.v.r.). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Brände, Verkehrsunfälle und ein Bienenschwarm: Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Ebenhausen wurden im vergangenen Jahr 54 Mal alarmiert.

Ebenhausen - „Das ist im Durchschnitt mit den Vorjahren vergleichbar“, sagte Kommandant Alexander Kaiser bei der Jahreshauptversammlung. Spitzenreiter mit einem Drittel (25) waren die Unwettereinsätze im Juni 2021. Als Folge von Hagel und Starkregen standen unzählige Keller und Straßen unter Wasser.

Ein Drittel der Übungen ausgefallen

Die Ebenhauser Wehr verfügt über 46 aktive Mitglieder, darunter sieben Frauen. Wie in allen Bereichen hat Corona in den vergangenen Jahren für Einschränkungen gesorgt. Laut Kaiser mussten 2020 ein Drittel aller Übungen ausfallen. 2021 entspannte sich die Lage etwas, bis auf einige wenige Ausnahmen konnten die Mitglieder die erforderlichen 40 Fortbildungsstunden wieder erreichen. „Zwei Gruppen absolvierten zudem die Leistungsprüfung ,Technische Hilfe‘, eine Gruppe die Leistungsprüfung ,Löschen‘ und fünf Jugendliche stellten sich mit Erfolg dem Jugendwissenstest“.

Digitalisierung auf dem Vormarsch

Bei der Ausbildung nutzte man neue Konzepte zur Online-Schulung. Diese Technik verwendete auch die Vorstandschaft für die letztjährige Jahreshauptversammlung. „Wir waren hier eine der ersten Wehren im Landkreis“, konnte Robert Seitz als Vertreter des abwesenden Vorsitzen Fredi Glas vermelden. Ein Vorgehen, dass sowohl bei den zugeschalteten Mitgliedern, Gemeinderäten und Vertretern der Kreisbrandinspektion großes Lob fand.

Der neue Vorstand: (v.l.) Vertrauensmann Philipp von Schmidt und Sebastian Scheibe (Vertrauensleute), Irene Schrag (Vorsitzende), Katharina Böhme (Schriftführerin) und Thomas Neukirch (Kassier). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Doch auch außerhalb von Einsätzen und Übungen waren immer wieder viele Mitglieder der Wehr im Gerätehaus vertreten. Einmal, um ihr neues Mehrzweckfahrzeug in kleinstem Kreise einzuweihen, ein anderes Mal, um an zwei Tagen den Besuch der Grundschüler möglich zu machen.

Erfolgreiche Nachwuchs-Werbung

„Zudem stellten sich Maximilian Glas, Katharina Böhme und Stefan Wanzura in etwa 120 Haushalten vor, um die Jugendlichen einzuladen“, blickt Seitz zurück. Mit Erfolg: Fünf Jugendliche sind der Feuerwehr beigetreten.

Und dann war da noch die Sache mit den Bauarbeiten: Durch die Ausgliederung des Bauhofs an den Drotwiesenweg wurde Platz frei. Also griffen die Männer im Oktober zum Vorschlaghammer, um durch die Entfernung einer Trennwand eine einzige, große Fahrzeughalle zu schaffen.

Erinnerung an Bahnunglück

Sowohl Zweiter Bürgermeister Marcel Tonnar als auch Thomas Lix als Vertreter der Kreisbrandinspektion zollten den Mitgliedern und der Führung ihren Respekt. „Ihr musstet euch mit Vorkommnissen auseinander setzen“, so die beiden in Anlehnung an das S-Bahn-Unglück im Februar, „die man nicht so schnell wegstecken kann. Dafür gebührt euch ein großes Dankeschön“.

Neuer Vorstand

In den Vorstand gewählt wurden: Irene Schrag als Erste Vorsitzende, um die Protokolle wird sich von nun an Katharina Böhme kümmern, Thomas Neukirch hat die Kasse von Maria Stölzel übernommen. Diese wird ab nun als Atemschutz-Gerätewart tätig. Vertrauensleute wurden Sebastian Scheibe und Philipp von Schmidt, die Kasse prüfen werden Andreas Petri-Treitz und Robert Seitz. Auch einige Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Auf 30 Jahre aktiven Dienst kann Christian Fürst zurückblicken, auf jeweils 25 Jahre Maximilian Glas und Stefan Höne. Für zehn Jahre wurden Thomas Kümmel und Benjamin Berger geehrt. Sobald es Corona wieder zulässt, werden Alfred Glas junior für 40 Jahr Feuerwehrdienst das goldene Ehrenabzeichen und Sven Bookmeyer für 25 Jahre das silberne Ehrenabzeichen vom Freistaat Bayern ausgehändigt. Zu Feuerwehranwärtern wurden Zofia Czerniawska, Jonas Neumeier und Robert Fuchs sowie in Abwesenheit Anita Kotttmair, Gero von Manstein und Philemon Lutz ernannt. sh