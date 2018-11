Gegen den Schwindel hilft nur Training

Eigentlich müssten die Kinder und Jugendlichen des Gebirgstrachten-Erhaltungsvereins Almrösl Hohenschäftlarn eine Extratasche dabei haben, wenn sie zum Preisplattln fahren: Die Schäftlarner räumen immer wieder jede Menge Pokale ab.

Hohenschäftlarn – Doch wie schafft es ein volkstümlicher Verein, neben all den anderen Freizeitangeboten die Kinder so zu begeistern? „Wir wollen Traditionen vermitteln“, betont Vorstand Franz Fischer. „Aber man darf nie vergessen, dass diese nicht nur aus Tanzen und Tracht bestehen.“ Und genau diese Mischung aus Plattln, Ausflügen und Spaß ist es, die bei den Kindern und Jugendlichen so gut ankommt.

„Aufhören? Na, wieso?“, sagt Marina (16), schon seit Kindertagen Vereinsmitglied. „Dafür fühle ich mich hier viel zu wohl.“ Zusammenhalt wird groß geschrieben. „Gegenseitige Hilfe ist normal. Schließlich sind wir ein Team“, bestätigt Zweite Jugendleiterin Anita Gerg. „Und dazu gehört auch, dass Fehler gemacht werden. Deshalb wird aber hier keiner zum Außenseiter gestempelt.“

Plattln lernen können die Kinder ab sechs Jahren. „Da sind sie von der Entwicklung her körperlich in der Lage“, begründet Jugendleiterin Stefanie Kohse die Altersgrenze. Koordination ist das Stichwort.

Allein der Kreuzschlag hat es in sich: Zuerst die Arme rechtwinklig anheben, aufstampfen, dann eine genau festgelegte Schlagabfolge wechselnd auf Ober- und Unterschenkel klopfen sowie auf die Fußsohlen, mal hinter dem Rücken, mal vorne. Wie kann man sich das eigentlich merken? „Ah, des geht scho“, meint Florian, mit seinen sechs Jahren einer der Jüngsten. „Und wenn’s des dir ned merken kannst, zeigen sie’s dir eben noch mal.“ „Sie“, das ist in Florians Fall Vorplattler Martin Seika, der den Kleinen mit viel Geduld eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt.

Auch beim Deandldrahn – hier müssen die Mädchen, sich um sich selbst drehend, einen möglichst exakten Kreis um die Plattler tanzen – gibt es Trainingstricks. „Wir stellen vier Stühle in die Mitte, und los geht’s“, sagt Kohse und lacht. Gegen das Schwindelgefühl hilft nur Training, Training und nochmal Training. „Und immer geradeaus schauen“, wirft Finni (11) ein.

Geübt wird in Tracht. „Gerade bei den Mädchen ist die Rockweite sehr wichtig“, sind sich die Jugendleiterinnen einig. Schließlich soll der Rock beim Drehen eine schöne Glocke bilden. Richtwert ist das etwa 2,5-Fache eines normalen Dirndlrocks. „Zuviel bildet eher einen Teller, zu wenig wird nur eine schmale Glocke.“

Beim Preisplattln, egal ob als Gruppe oder in der Einzelwertung, wird viel Wert auf das Äußere gelegt. So sind Hochsteck- oder Flechtfrisuren bei den Mädchen ein Muss. „Und du darfst nicht mit einem Hemd kommen, wo ein Fleck drauf ist“, sagt Christian (10), der beim diesjährigen Loisachgau Preisplattln mit 50 Teilnehmern in seiner Altersklasse den dritten Platz erzielte. Auch auf Schminke, Modeschmuck und Armbänder sollte verzichtet werden. „Und wenn längere Ohringe“, so Gerg, „dann nur wirkliche Trachtenohrringe.“

Was Franz Fischer seinerseits an seinen Schützlingen fasziniert, das ist die große Dynamik, die sich unter den Jugendlichen entwickelt hat. „Die Großen kümmern sich um die Kleinen, lernen mit ihnen, ziehen sie mit. Und nicht selten arbeiten so alle auf ein gemeinsam gestecktes Ziel hin.“ Dass das bereits feststeht, braucht man nicht mehr eigens zu erwähnen: Den Gewinn beim Preisplattln der Gausieger um den Bayerischen Löwen. „Die Champions League der Plattler.“

Wer hier mitmachen darf, ist, ganz egal ob er nun einen Preis mit nach Hause nimmt oder nicht, ein Sieger. So, wie eben die Schäftlarner.

