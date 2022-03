35 Flüchtlinge in Schäftlarn untergebracht - Unterstützerkreis ins Leben gerufen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Solidarität mit der Ukraine ist groß – auch in der Gemeinde Schäftlarn. © Symbolfoto: dpa

Die Solidarität mit den Ukrainern ist in Schäftlarn sehr groß. Das zeigte sich jetzt im Gemeinderat an eindrucksvollen Beispielen.

Schäftlarn – „Es macht mich stolz zu sehen, welches Engagement in unserer Gemeinde bezüglich der Ukraine-Flüchtlinge herrscht“, lobte Bürgermeister Christian Fürst seine Gemeinde in der vergangenen Gemeinderatssitzung. „Ohne all die Ehrenamtlichen könnten wir ein solches Maß an Hilfe nicht ansatzweise stemmen.“

35 Flüchtlinge untergebracht

In Schäftlarn sind 35 Flüchtlinge untergebracht. Zum größten Teil stammen sie aus Brody und Pidkamin, einige kamen aus Odessa und der umkämpften Stadt Charkiw. „Die Osteuropahilfe und die Freunde Pidkamins mit ihrer Vorsitzenden Maria Reitinger haben es geschafft, alle privat unter zu bringen.“ Der ehemalige Dröscher an der Starnberger Straße hat ebenso Wohnraum zur Verfügung gestellt wie die Raiffeisenbank, die Einrichtung Herbstbaum an der Münchner Straße und die Villa Zech. Auch im evangelischen Pfarramt ist eine Familie unter gekommen, die katholische Kirche ist dabei, Wohnraum zu gewinnen. „Einige Schäftlarner haben Familien auch wegen eines bestehenden Kontaktes bei sich zu Hause untergebracht.“

Unterstützerkreis ins Leben gerufen

Ein Unterstützerkreis ist mittlerweile ins Leben gerufen, acht Hilfstransporte in die Ukraine wurden bereits organisiert. „In Neufahrn beim Feuerwehrübungsstadl ist ein Zentrallager eingerichtet worden, ebenso werden im ehemaligen Schlachthaus beim Dröscher Waren gesammelt“, sagt Christian Fürst.

Familienzentrum bietet Deutschkurse an

Um den Angekommenen bezüglich der Sprachbarriere zu helfen, bietet das Familienzentrum Deutschkurse an. „Hier können sich die Familien auch treffen und austauschen und zudem Mittag essen.“ Die Leiterin des Kindernetzes, Marissa Martini-Bäumler, kümmert sich um die Schulanmeldungen, die Gemeinde bietet Hilfe bei den Anmeldungen im Landratsamt an. „Im Laufe der Wochen ist hier eine ganz große, ineinander verzahnte Aktion entstanden“, zeigt sich Fürst beeindruckt. „Eine Gesellschaft hält zusammen und tut, was nur möglich ist.“

Hilfeleistungskontingent-Einsatz

Auch außerhalb der Gemeinde waren die Schäftlarner vor Ort: Vertreter aller drei Ortsfeuerwehren waren bei Hilfeleistungskontingent-Einsatz auf der Feuerwache 2 in München. Sie verteilten hier mit Essen und Getränke an die ankommenden Flüchtlinge. Christian Lankes (Grüne) lobte ebenfalls den Einsatz aller, schlug aber auch nachdenkliche Töne an. Er erinnerte an die erste Flüchtlingswelle 2015 aus der arabischen Welt. „Und nicht nur dort herrschte Krieg.“ Lankes hätte sich gewünscht, dass diese uneingeschränkte Solidarität auch damals geherrscht hätte. „Man sollte keinen Unterschied machen, woher die Menschen kommen“, so der langjährige Politiker. „Jetzt wiederholt es sich leider – und zwar in europäischen Raum. Doch letztlich sind es alles Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen.“