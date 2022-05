Gewehre und Munition vergraben -Kampfmittelräumdienst stellt alte Waffen sicher

Auf dem Gelände des Klosters Schäftlarn

Schäftlarn – Der Prälatengarten des Klosters Schäftlarn: Ein Kleinod, das weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist. Das Areal selbst wird von hohen Mauern umschlossen – und die sind nun in Schieflage geraten. Bei der Sanierung wurden Relikte aus der Vergangenheit entdeckt: Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt.

Mauer aus der Barockzeit

„Ein Statiker hatte Handlungsbedarf festgestellt“, sagt der Verwaltungsleiter des Klosters, Stefan Rührgartner. Dabei habe man Glück gehabt: „Hier unten herrschen andere, ruhige Windverhältnisse. Stünde die Mauer oben in Hohenschäftlarn, hätte man das Areal unter Umständen sperren müssen.“ Die etwa drei Meter hohe Mauer aus der Barockzeit steht, ebenso wie der Bodenbereich, unter Denkmalschutz. „Also musste bei jedem Spatenstich ein Archäologe hinzugezogen werden.“ Und der machte sogleich zwei überraschende Entdeckungen, als die Fundamente, deren Steine nicht frostsicher waren und somit zu bröckeln begannen, freigelegt wurden.

Repetiergewehre tauchen auf

Und dann kam der Nachmittag, an dem der Kampfmittelräumdienst anrücken musste. „An der Außenseite, in etwa 50 Zentimeter Tiefe tauchten plötzlich zwei Repetiergewehre aus dem Zweiten Weltkrieg auf.“ Die Experten untersuchten mit einer Sonde die Stelle und entdeckten zwei weitere Maschinengewehre sowie zwei dazugehörige Magazine. „Zum Teil war das alles gar nicht mehr zu erkennen“, erinnert sich Rührgartner. „Der Holzschaft des einen Gewehrs war total verrottet, der aus Kunststoff dagegen sah wie neu aus.“ Warum die Gewehre und die Munition hier vergraben worden sind, wird ein Rätsel bleiben. „An der Außenseite hätte man doch sofort beim Graben gesehen werden können“, überlegt der Verwaltungsleiter. „Das ist doch eine absolut exponierte Lage.“ Viel einfacher wäre es doch gewesen, die Waffen im nächsten Weiher oder in der Güllegrube zu versenken.

Garten früher als Küchengarten genutzt

Der Grund für die Sanierung ist übrigens folgender: „Die jetzige Mauer steht in etwa einem Meter Tiefe auf einer viel älteren.“ Rührgartner weiß, dass der Garten in der Vergangenheit Teil der Klosterökonomie war und als „Küchengarten“ genutzt wurde. Erst im Jahre 1998 wurde er durch den Verein „Schönes Schäftlarn“ unter der Federführung von Martin und Maria Stangl zu einem Traumgarten mit unzähligen Rosen- und Lavendelstöcken, Stauden und Sommerblumen umgestaltet. Nach wie vor kümmern sich die Mitglieder des Vereins ehrenamtlich um die Pflege des 1200 Quadratmeter großen Areals. Der feuchte Untergrund war mit Schuld, dass sich die Fundamente der jetzigen Mauer zersetzten. „Das Kloster war immer wieder vom Hochwasser betroffen.“

Früher waren Felder überflutet

Der Verwaltungsleiter zeigt eine Postkarte aus den 40er Jahren. Die Felder um die Abtei waren überflutet, das Wasser stand bis zur Unterkante der Fenster des jetzigen Verwaltungsgebäudes. „Erst mit dem Bau des Damms an der Isar, aber noch mehr mit dem des Sylvensteinspeichers war dann Schluss.“

Nun wurden die Fundamente frei und wieder trocken gelegt, Sperrputz zum Ausschließen weiterer Nässe aufgetragen. Zudem soll eine beidseitige Umrandung aus Kies verhindern, dass das Spritzwasser gegen die weißen Mauern schlägt.

Unterm Strich wird die Sanierungsmaßnahme etwa 150 000 Euro kosten. „Einen Löwenanteil übernimmt das Kloster. Einen anderen Teil übernimmt der Denkmalschutz – nur werden hier die Töpfe auch immer kleiner.“ In der nächsten Zeit soll die Mauer noch einmal weiß gestrichen werden, „erst dann kommt die Schlussrechnung“.