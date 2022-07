Hammerschläge in heiligen Hallen - St. Georg bald wieder fit für die nächsten Jahrzehnte

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die eingehüllte Kirche St. Georg. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Turm der Kirche St. Georg in Schäftlarn ist in einem schlechten Zustand. Deshalb ist er im Moment auch ganz eingehüllt. Die Restauratoren haben aber alles im Griff.

Hohenschäftlarn – Momentan erinnert die Kirche St. Georg ein wenig an die Werke des Verpackungskünstlers Christo. Der Kirchturm ist vollständig verhüllt, auch von der Fassade ist kaum noch etwas zu sehen. Dafür sind Hammerschläge zu hören, der Ausleger eines Krans schwingt mit leisem Surren in Richtung Kirche.

Seit April sind die Arbeiter vor Ort. Bereits 2019 musste die Kirche vorübergehend gesperrt werden. „Die etwas instabile Dachkonstruktion war der Grund“, erklärte damals Claudia Höser, Verwaltungsleiterin im Pfarrverband und zuständig für die Kirchenbauten. „Genauer gesagt, die Statik. Das Gebäude ist in Bewegung.“ Ein Sicherheitsnetz wurde im Innenraum eingezogen, um die Messebesucher vor etwaigen herabfallenden Teilen aus der Kirchendecke zu schützen, spezielle Rissmessuhren überprüften inwieweit das Mauerwerk in Schwingung gerät.

Bald wieder fit für die nächsten Jahrzehnte

Bei weiteren Untersuchungen kam zutage, dass auch der Turm in schlechtem Zustand ist. Nun soll St. Georg wieder fit für die nächsten Jahrzehnte gemacht werden. Nur, das ist leichter gesagt als getan. Das Gotteshaus steht an der höchsten Stelle des Ortes. Der Friedhof schmiegt sich auf der einen Seite an, enge Straßen führen um die Kirche herum. „Keine Chance, hier mit schwerem Gerät anzufahren und die Werkzeuge und Baustoffe eben schnell mal anzuliefern“, sagt Werner Sellerer, Fachreferent und Bauberater der Kirchenstiftung Seitens der Erzdiözese München und Freising. Einzige Lösung ist ein Kran, besonders dann, wenn es um den etwa 36 Meter hohen Kirchturm geht. „Wenn nicht die gegenüber liegende Zimmerei Waldherr erlaubt hätte, dass wir auf ihrem Grundstück den Kran aufstellen, hätten wir ein großes Problem gehabt“, zeigt sich Höser dankbar. „Ideal ist auch, dass Herr Waldherr hier bei sich alles herrichten kann und dann quasi nur über die Straße muss.“

Eindringendes Wasser ein Problem

Doch die Waldherr’sche Zimmerei bietet Weiteres, wenn plötzlich ungeahnte Überraschungen auftreten. „Wir haben festgestellt“, sagt Architekt Martin Spaenle, „dass ein Teil des Kaiserstiels – das ist ein senkrecht stehender Teil der Dachkonstruktion des Turmhelms, an der die Spanten eingezapft werden und später auch Kugel und Kreuz angebracht sind – zum Teil morsch ist.“ Zimmereichef Michael Waldherr nickt. „Das kann schnell, und vor allem unbemerkt passieren, wenn Wasser eindringt. Und es ist nur schwer entdecken.“

Glücklicherweise hatte er ein geeignetes Stück Lärchenholz auf Lager und konnte so weiter helfen. Derzeit wird der Turmhelm zweifach verschalt. „Das dient auch der Sicherheit“, betont Spaenle. „Werden die Schieferplatten beispielsweise durch Hagel beschädigt, gibt uns das einen zeitlichen Puffer bis zu einer Notreparatur.“

Planänderung bei der Dacheindeckung

Apropos Ziegel: Bei der Dacheindeckung des Kirchenschiffs erfolgte eine kleine Planänderung. Eigentlich sollte es nach seiner Instandsetzung wieder mit dunklen Biberschwanzziegeln gedeckt werden. „Aber“, so Sellerer, „hier gibt es Lieferschwierigkeiten.“ Diese Art von Ziegeln muss mehrfach gebrannt werden, was eine Menge Energie kostet – und wegen der weltpolitischen Lage derzeit schwer kaum zu stemmen ist. „Darum wird es nun auch statt mit Ziegeln wieder mit Schiefer gedeckt.“

Ein Punkt, den das Amt für Denkmalpflege eher begrüßt. Sellerer: „Die Kosten bleiben im Rahmen, und die Kirche erhält ihre ursprüngliche Dachdeckung in Schiefer zurück.“ Und weil das Gerüst schon einmal steht, werden sich die Fachhandwerker auch die Fassade vornehmen. „Man darf nicht vergessen“, so Spaenle, „dass St. Georg mit seinem erhöhten Standort jeder Art von Witterung ausgesetzt ist.“ Er deutet auf einen Teil der Außenfassade. Ganz oben, unter dem Dachvorsprung, erstrahlt sie in sattem Gelb, darunter ist bis zum Boden alles wie weggewaschen. „Die Farbe“, erklärt der Architekt, „ist im Prinzip nicht nur Zierde, sondern der erste Schutz für die Fassade.“

Abschluss der Arbeiten im Sommer nächsten Jahres

Höser hofft, dass die komplette Sanierung bis Sommer 2023 abgeschlossen sein wird. „Der Turm jedenfalls wird noch dieses Jahr fertiggestellt.“ Der Kirchenbetrieb soll ebenso weiter aufrecht erhalten bleiben. Zur Sicherheit, und um die Erschütterung immer wieder überprüfen zu können, wurde ein Innengerüst mit einer Art zweiten Decke aufgestellt. „Auch die Orgel ist eingehaust und abgedichtet und muss jetzt erst einmal schweigen“, bedauert die Verwaltungsleiterin. Aber das dient nur ihrem Schutz: „Wenn der ganze Staub eindringt, ist es sehr, sehr kostspielig, sie wieder reinigen zu lassen.“

Und weiter zum Thema Geld: Ausgegangen wird derzeit davon, dass die ganze Sanierung um die zwei Millionen kosten wird. „Den Löwenanteil von weit über 50 Prozent“, rechnet Höser vor, „wird hierbei die Erzdiözese übernehmen.“