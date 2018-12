Hand verloren, Krebs besiegt: So kämpft sich Julia (21) aus Schäftlarn zurück ins Leben

Julia Sattelberger aus Schäftlarn hat als Teenager ihr Testament gemacht, denn sie war dem Tod nahe. Doch aufgegeben hat sie nie - und den Kampf gegen den Krebs gewonnen.

Schäftlarn – Die Schuhe zubinden, einen Schraubverschluss öffnen, oder sich einfach nur anzuziehen – das alles sind Tätigkeiten, über die die wenigsten groß nachdenken. Für die 21-jährige Julia Sattelberger ist das alles schwierig – die Schäftlarnerin musste sich die linke Hand amputieren lassen, um zu überleben.

Vor zehn Jahren begann der Leidensweg der jungen Frau. „Mit elf konnte ich plötzlich mein Handgelenk nicht mehr abknicken“, erzählt sie. Die Mediziner tippten auf Rheuma, verschrieben Physiotherapien und testeten das Kind auf Allergien. Ergebnislos. Eine Ärzte-Odyssee begann – bis Julia streikte. „Ich wollte nur noch Kind sein, und nicht von einer Klinik in die andere verfrachtet werden“, erinnert sie sich.

Ende 2011 wagte die Familie einen neuen Vorstoß: Erneut versuchten sie, den Grund von Julias Krankheit zu finden. Mit Erfolg: Mediziner einer Rheumaklinik stellten nach einer Biopsie die richtige Diagnose: Julia hatte ein sogenanntes Klarzellsarkom in der Mitte des linken Handgelenks – einen bösartiger Tumor, der sich nur schwer bis gar nicht behandeln lässt.

Die Familie ließ nichts unversucht. „Ich habe nach Alternativen gesucht, Ärzte in Japan und Kanada angeschrieben, um doch noch einen Weg zu finden“, erinnert sich Julias Mutter Annette Behrens. Es folgten Immuntherapien, Ernährungsumstellungen, Saftkuren, ein teurer Klinikaufenthalt, den die Krankenkasse nicht übernahm. Julia selbst bemühte sich, ihr Leben so gut es ging weiter zu leben. Sie schloss die Realschule ab und begann eine Lehre zur Technischen Produktdesignerin,

Doch 2014 verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand radikal. „Ich bekam in Phasen immer wieder unerträgliche Schmerzen“, erinnert sie sich. Schmerzen, die sie nicht mehr schlafen ließen und gegen die auch keine Tabletten halfen. Julia magerte ab, wog bei einer Größe von 1,72 Metern unter 40 Kilo. „Ich war jeden Morgen froh, wenn ich in ihrem Zimmer Schritte gehört habe“, sagt ihre Mutter. „Dann wusste ich, dass sie noch lebt.“

Auch Julia, damals noch ein Teenager, setzte sich mit dem Tod auseinander. Sie schrieb ein Testament, legte fest, wer sich um ihren Hund Xalli kümmern und wie ihre Beerdigung ablaufen sollte. „Den Lebenswillen habe ich aber nicht verloren, auch wenn ich kaum noch etwas tun konnte“, sagt sie heute.

Nach einem weiteren Arztbesuch stand fest, dass nur noch die Amputation der Hand ihr Leben retten konnte. Und auf die junge Frau prasselten viele neue Fragen ein: „Überlebe ich die OP?“, „Wie ist das, wenn Phantomschmerzen auftreten?“, „Was macht man da?“, „Wie komme ich an eine Prothese?“

Im Frühjahr wagten dann die Ärzte im Klinikum Großhadern den Eingriff. „Als ich aufwachte, habe ich mich gar nicht getraut hinzuschauen“, erzählt Julia. Doch die OP war die Rettung: Julia ging es Tag für Tag besser, sie nahm wieder zu – und begann Pläne zu schmieden. Sie will wieder Radln, mit ihrem Hund um die Häuser ziehen oder einfach nur ein Auto lenken. „Die Krankenkasse zahlt mir aber nur eine kosmetische Prothese“, bedauert die 21-Jährige. „Eine, die man in der Öffentlichkeit anlegt, um nicht gleich das Top-Thema zu sein.“ Wieder anpacken, so wie sie will, kann sie damit nicht.

Jetzt versucht Julia mithilfe von Spenden eine funktionelle künstliche Hand und einige Umbauten daheim zu finanzieren, es im Alltag leichter zu haben. Pläne hat die junge Frau genug: Erst im September hat sie ihre eigene Hundeschule namens „Rudelglück“ eröffnet, und will einen Ratgeber für Menschen schreiben, die durch Krebs Gliedmaßen verloren haben. „Ich weiß nur“, erzählt Julia rückblickend, „dass ich das alles ohne meinen Freund und meine Familie nicht geschafft hätte.“ Was ihre größte Freude ist? „Einfach schmerzfrei aufzuwachen und zu wissen, dass ich weiterleben werde.“

Spendenkonto:

Caritas, IBAN: DE46 7002 0500 8850 0004 20, BIC: BFSWDE33MUE Verwendungszweck: zweckgebundene Spende, Kostenstelle 497916. Bitte auf den Überweisungen außer dem Namen auch die Adresse des Spenders angeben.