Hochwasser: Auch Schäftlarn muss sich schützen

Behörde schätzt Hochwasserrisiko in Kloster Schäftlarn als hoch ein

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Die Gemeinde Schäftlarn will sich gegen eventuelle Hochwasser-Katastrophen wappnen. Basis dafür ist eine Hochwasserrisiko-Einschätzung.

Schäftlarn - Die hat nun die Gemeinde Schäftlarn vom Landratsamt zugesandt bekommen. Das Ergebnis: Der Ortsteil Kloster Schäftlarn wird von den Experten wegen seiner Lage an der Isar auf mittel- bis hochbetroffen eingestuft. Darüber informierte Bürgermeister Christian Fürst (CSU) jetzt in der Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses. „Wir dürfen nicht vergessen“, meldete sich Matthias Ruhdorfer (CSU) zu Wort, „dass sich hier unten auch das Klärwerk befindet.“ Bei Extremhochwasser bestünde die Gefahr, dass dieses überflutet würde.

Bürgermeister: Lage nicht akut, aber man muss sich für den Ernstfall vorbereiten

Grund zur Panik gibt es aber nicht, betont Bürgermeister Fürst. „Es gibt im Moment keinen akuten Handlungsbedarf.“ Trotzdem müsse man sich für den Ernstfall vorbereiten und Schutzmaßnahmen ergreifen. „Darüber müssen wir uns jetzt erst einmal Gedanken machen, wir stehen da ganz am Anfang, da wir als Gemeinde bisher mit diesem Thema nicht betraut waren und ich hier auch keinen Experten in der Verwaltung habe“, erklärt Fürst. Der Klimawandel mache sich überall bemerkbar. „Katastrophen wie im Ahrtal haben gezeigt, was Starkregen innerhalb kürzester Zeit anrichten kann, das möchte ich hier nicht erleben“, so Fürst. Zwar sei man mit dem Sylvensteinspeicher und dem Isarkanal gut gewappnet. Doch wenn es weitere Schutzmöglichkeiten gebe, wolle man diese eben nicht ungenutzt lassen-

Kloster Schäftlarn immer wieder von Hochwasser betroffen

Dass Kloster Schäftlarn immer wieder vom Hochwasser heimgesucht worden ist, zeigt ein Blick in die Geschichte. 1515 wollten die Mönche es sogar aufgeben und nach Deining umziehen. Allerdings war dafür die Erlaubnis des Papstes von Nöten. 1523 machte sich Professor Johannes Eck mit einem Schreiben auf dem Weg nach Rom. Aber das Kloster blieb, wo es auch heute noch ist. Alle paar Jahre überfluteten die Wassermassen die Äcker und Felder, vernichteten die Ernte, drangen in die Gebäude ein.

+ 1940 stand der gesamte Prälatengarten des Klosters unter Wasser. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eines der größten Hochwasser ereignete sich 1940. Noch heute bezeugt am Prälatenstadl eine Markierung die Höhe des Wasserpegels. Pater Norbert Piller, Prior und Archivar des Klosters,hat sogar noch eine alte Ansichtskarte von diesem Ereignis. Deutlich darauf zu sehen ist, dass in der Nacht vom 31. Mai 1940 zum 1. Juni 1940 der Wasserstand bis zur Unterkante der Fenster des Verwaltungsgebäudes der Abtei reichte.

Mitte der 1950er Jahre begann der Bau des Sylvensteinspeichers. Er sollte das Isartal vor Hochwasser schützen. Erstmalig bewährte er sich beim Pfingsthochwasser 1999. Kloster Schäftlarn kam mit einem blauen Auge davon. Kritisch wurde es nochmals im September 2005. Ein Tief führte im August große Wassermengen über den Balkan in Richtung Alpen, die sich hier in einem Starkregen entluden. Das Wasser im Stausee stieg an, seine Aufnahmefähigkeit ausgereizt. Es half nur noch, die Schleuse zu öffnen – und die Flut schwappte über die Landkreisgrenze. Die Isar schwoll an und trat über ihre Ufer. Glücklicherweise hielten die Dämme den Massen stand.

Feuerwehr fischt Treibgut aus dem Isarkanal

Allerdings musste der Bruckenfischer geräumt werden. „Gegen Mittag begannen wir mit der Evakuierung“, erinnert sich der damalige Kommandant der Feuerwehr Hohenschäftlarn, Stefan Hiss. Dazu gehörte auch, das Inventar und die Bierbänke in Sicherheit zu bringen. „In erster Linie“, so Daniel Buck, damaliger Stellvertreter von Hiss´und heutiger Kommandant, „damit sie nicht abgetrieben werden und an anderer Stelle das Wasser stauen.“

+ Hochwasser 2005: Die Feuerwehr räumt am Bruckenfischer den Biergarten leer. © Hermsdorf-Hiss

Später nachfolgende Kräfte erkannten die Gefahr und begannen Treibgut aus dem Wasser des Isarkanals zu fischen. Ebenso mussten die zeitgleich laufenden Arbeiten an der neuen Isarkanalbrücke eingestellt werden. Das Hochwasser und der angestiegene Grundwasserpegel erreichte auch das Klärwerk. In der Nacht schossen die Wassermassen in das Einlaufbecken, der Betrieb musste erst einmal eingestellt werden. „Das Personal“, so die damalige Dritte Bürgermeisterin Maria Reitinger, „konnte verhindern, dass die Elektroversorgung Schaden nahm.“ Heute werden sensible Bereiche des Klärwerks durch Stahlwände geschützt.