Hut ab! - Mit dieser Aktion sorgt ein Trachtenverein für Aufsehen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Gelungene Aktion: Martin Seika, Thomas Seika und Xaverl Fischer vom GTEV Almrösl Hohenschäftlarn neben dem überdimensionalen Hut des Vereins. Foto: privat © privat

Sie haben einen Durchmesser von 2,50 Meter und sorgen bei den Schäftlarn für große Verwunderung. Seit ein paar Tagen zieren zwei überdimensionale Trachtenhüte Punkte an der B11 und am Feuerwehrgerätehaus. Was hat es damit auf sich?

Hohenschäftlarn - Macht in der Gemeinde ein neues Hut- oder Trachtengeschäft auf? „Ja, das Fragezeichen ist groß.“ Franz Fischer, Vorstand des Gebirgstrachten-Erhaltungsvereins (GTEV) Almrösl Hohenschäftlarn, muss herzlich lachen. „Die sind von uns“, sagt er, „Wir wollen damit auf unser Jubiläumswochenende Anfang Juli aufmerksam machen.“ Gefeiert wird das 100-jährige Bestehen des GTEV.

Programm am Festwochenende

Geboten wird an dem Festwochenende eine ganze Menge: Am Samstag, 2. Juli (Einlass: 18, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 8 Euro) ist in der Halle der Familie Huber am Kirchberg 26 der Jubiläumstanz mit der „Oimsummamusi“ aus Mittenwald geplant, der Sonntag, 3. Juli, beginnt mit einem Gottesdienst am Hirtenweiher. Ein Festzug um 11.30 Uhr rund um St. Georg schließt sich an. Der Tag klingt im Anschluss mit einem Festnachmittag mit Ehrentänzen unter der Begleitung der Schäftlarner Blasmusik aus.

Doch zurück zu den Hüten. „Darunter steckt eine alte Kabelrolle für Glasfaserleitungen“, berichtet Fischer. Mit dem Frontlader hatte er sie abgeholt. „Nur war sie so groß, dass ich dann nichts mehr gesehen habe.“ Doch aufgeben gibts nicht. „Ich bin dann halt rückwärts die paar Meter durch Dorf gefahren.“

Der Trick mit der Hutkrempe

Die Rolle wurde auseinander gesägt, verstärkt, „damit sie nicht auseinander fällt“, und erhielt einen Deckel. Mit Filz, den der Vereinschef noch im Keller hatte, wurde das Konstrukt von Fischers Frau Monika und vielen weiteren Helfern überzogen und angemalt. Nur, wie macht man eine überdimensionale Hutkrempe? Der Verein zeigte sich auch hier findig. Wasserleitungen, Hasenzaun, Moos und Heu sind die (Bau-) Stoffe, die den Huttraum verwirklichen. Ein Reisigbesen ersetzt den Gamsbart.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen – und musste schon einige Male als Fotomotiv herhalten. „Jetzt hoffen wir“, wünscht sich das Vereinsoberhaupt, „dass die Schäftlarner mit uns ein wunderschönes Fest erleben.“