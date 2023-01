Im Notfall: Trinkwasserversorgung in Schäftlarn auch ohne Pumpe

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Beispielfoto eines mobilen Notstromaggregats (Feuerwehr Röhrmoos), in diesem Fall mit einem Lichtmast. © mm

Notstrom-Aggregrate werden hoffentlich in diesem Winter nicht mehr nötig sein. Denn so schnell werden sie in Schäftlarn nicht ankommen.

Schäftlarn – Die Anschaffung von drei Stromerzeugern, um für den befürchteten Blackout gerüstet zu sein, muss sein. Der Umwelt- und Mobilitätsausschuss hatte dem bereits zugestimmt. Trotzdem sorgte das Thema für Diskussionsstoff. Die Verwaltung wurde beauftragt, die benötigte Leistung zu ermitteln und Preise einzuholen. „Zwischenzeitlich hatte sich ergeben, dass das Rathaus über einen Stromerzeuger der Gemeindewerke mit versorgt werden kann“, sagte der Geschäftsführende Beamte Stefan Wallner.

Sollte über den Notverbund mit Icking Trinkwasser benötigt werden, muss nicht zwangsläufig eine Pumpe eingesetzt werden, da das natürliche Gefälle genutzt werden kann. Für die drei Feuerwehrgerätehäuser wurde für Hohenschäftlarn eine Generatoren-Mindestleistung von 40 Kilovoltampere (kVA), für Ebenhausen und Neufahrn von mindestens 20 kVA bis 30 kVA ermittelt. „Nur entsprechen die Angebote nicht immer 1:1 dem, was wir uns vorgestellt haben.“ Für Hohenschäftlarn müsse man 60 kVA-Stromerzeuger anschaffen. „Der schlägt mit etwa 80 000 Euro zu Buche, die zwei mit 30 kVA kosten jeweils 65 000 Euro.“ Und: Die Lieferzeit beträgt zwischen 20 bis 30 Wochen – Stand jetzt. „Das können wir diesen Winter vergessen“, sagte Wallner.

Bestellung nicht besser verschieben?

Christian Doll (CSU) wollte wissen, ob es nicht besser wäre, die Bestellung nach hinten zu verschieben. „Wir wissen ja noch nicht einmal, ob wir sie wirklich brauchen werden.“ In eine ähnliche Richtung ging Fabian Blomeyer (Grüne). „Brauchen wir wirklich für jedes Gerätehaus einen Stromerzeuger? Anders gefragt, wie viele Leuchttürme sind für 6000 Bürger nötig?“ Hier schaltete sich Michael Waldherr ein. „Wenn von 6000 Bürgern sich nur zehn Prozent auf den Weg machen, sind wird doch froh, dass wir drei Gerätehäuser haben.“ Wie sieht denn eigentlich so ein Blackout aus? Bürgermeister Christian Fürst (CSU) skizzierte die Situation, mit der man im Katastrophenfall rechnen muss: „Man kann nicht telefonieren, die Polizei kann nicht funken, die Feuerwehr muss einsatzfähig bleiben. Was ist, wenn in Neufahrn ein Notarzt gebraucht wird? Soll man da erst mal mit dem Fahrrad nach Schäftlarn zum Gerätehaus fahren?“

Technische Aspekte

Florian Biberbach (SPD) brachte technische Aspekte ins Spiel. Aus seiner Zeit beim THW ist er mit Stromerzeugern bereits vertraut. „Wie werden sie transportiert? Wo aufgestellt? Innen oder außen? Zudem müssen die Generatoren regelmäßig laufen – und zwar unter Last. Wie wird das geregelt?“ Wallner betonte, dass der Bauhof mit seinen Fahrzeugen die Anhänger mit den Geräten ziehen könnte. Auch seien die Geräte so konzipiert, dass sie auch dauerhaft im Außenbereich stehen könnten.

Klärung aller Detailfragen offen

Christian Lankes (Grüne) konnte nur den Kopf schütteln. Er vermisst ein Konzept, eine Klärung aller Detailfragen – auch hinsichtlich des Ortes, wo die Geräte in den nächsten 20 Jahren untergebracht werden sollen. Und: „Es gibt Szenarien, da helfen dezentrale Stromgeneratoren nur bedingt.“ Er glaubt nicht, dass der Nutzen tatsächlich so groß ist, wie alle sich das vorstellen.

Bürgermeister Fürst machte der Diskussion ein Ende. „Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir kommen nicht aus. Wir haben die Anweisung von oben bekommen, die erforderlichen Schritte zur Schaffung der Leuchttürme einzuleiten.“

Denn sollte etwas passieren, und die Verwaltung ist nicht tätig geworden, können sowohl der Bürgermeister als auch der Gemeinderat zur Verantwortung gezogen werden. „Ergo: Die Stromerzeuger müssen beschafft werden.“