Bäume im Wasser: Warnung vor Bootsfahrten auf Isar

Von: Florian Prommer

Teilen

Das Unwetter hat Bäume umgeweht, die nun in der Isar liegen - teils unter der Wasseroberfläche. © Landratsamt

Eine Warnung vorm Bootsfahren in der Isar spricht das Landratsamt aus. Das Unwetter am Donnerstagabend hat Bäume umgeworfen, die nun im Wasser liegen - teils sogar unter der Wassoberfläche.

Landkreis - Warnung vor Bootsfahrten auf der Isar: Auf dem Abschnitt zwischen dem Kloster Schäftlarn und Straßlach-Dingharting/Höhe Floßrutsche liegen mehrere umgestürzte Bäume im Wasser, die das Unwetter am Donnerstag umgerissen hat. Ein Passieren für Bootsfahrer ist unmöglich, teilt das Landratsamt München mit. Manche Bäume liegen auch knapp unter der Wasseroberfläche und sind demnach vom Boot aus nur schwer auszumachen. „Vom Befahren der Isar wird daher dringend abgeraten!“, warnt die Kreisbehörde.

Die Warnung spricht das Landratsamt nicht grundlos aus. „Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Unfällen auf der Isar“, schreibt die Behörde. Häufig mussten Feuerwehren und Rettungsdienste in Not geratene Bootsfahrer aus der Isar retten. Damit die Bürger besser geschützt sind und weniger Unfälle passieren, hat das Landratsamt verschiedene Regelungen erarbeitet und diese im Januar 2020 in einer Bootsfahrverordnung bekannt gemacht.

Darin ist unter anderem geregelt, dass die Isar im Landkreis München nur noch mit Kanus, Schlauchbooten und Stand-up-Paddling-Boards befahren werden darf. Zu den einzelnen Fahrzeugarten gibt es jeweils spezifische Regelungen, merkt das Landratsamt an: So müssen Schlauchboote beispielsweise einer vorgegebenen DIN-Norm entsprechen. „Es ist nicht erlaubt, Beiboote anzuhängen sowie Fahrzeuge zusammenzubinden.“ Um die Fahrtüchtigkeit sicherzustellen, gilt eine Obergrenze von maximal 0,5 Promille Alkohol im Blut. Kinder bis acht Jahre und Nichtschwimmer müssen Rettungswesten mit CE-Kennzeichen tragen. Der Sicherheit wegen dürfen keine Glasflaschen mitgeführt werden. Zudem ist es nicht erlaubt, während des Bootfahrens Tonwiedergabegeräte zu verwenden.

Lesen Sie auch: Den südlichen Landkreis erwischte das Unwetter am Donnerstagabend, 22. Juni, mit voller Wucht. Die Feuerwehren um Pullach, Ottobrunn und Schäftlarn waren im Dauereinsatz.