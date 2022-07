Jubiläum der Gebirgstrachtler: „Ihr macht Heimat lebendig“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein ganzes Dorf feiert: Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ziehen Blaskapelle und Vereine in einem Festzug rund um die Kirche St. Georg. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schäftlarn hat an und für sich schon ein wunderschönes Aussehen, aber wenn der Gebirgstrachtenerhaltungsverein dann noch im Bild ist, dann muss man das erlebt haben.

Schäftlarn – Der Gebirgstrachtenerhaltungsverein (GTEV) Almrösl Hohenschäftlarn wird 100 – und ein ganzes Dorf feiert mit. „Wie viel Leben und wie viele Schicksale stecken eigentlich in diesem Zeitraum?“ fragt Petrus Höhensteiger, Abt des Klosters Schäftlarn, der zusammen mit Pastoralreferentin Ingrid Karl den Festgottesdienst am Hirtenweiher hielt. „Wie viel Mühe und Hingabe? Wie viel Herzblut?“

Kleidung drückt Zugehörigkeit aus

Gerade durch das Tragen der Tracht zeigen die Mitglieder des Vereins ihre Haltung. „Die elementarste Bekleidung ist unsere Haut“, so der Geistliche. „Sie umgibt unseren Körper, gibt uns ein Gesicht und leitet Signale aus der Umwelt weiter.“ Durch Kleidung schützen wir sie – und drücken gleichzeitig eine gewisse Zugehörigkeit oder Aufgabe aus. „Ungefähr so, wie man einen Feuerwehler oder einen Polizisten sofort erkennen kann.“ Bei den Trachtenvereinen sei es die Liebe zur Heimat, die Bewahrung und Weitergabe von Sitten und Bräuchen.

In der Fremde entwurzelt

Nicht selten würden sie jedoch von anderen belächelt. „Doch es gibt wahrhaft keinen Grund, überheblich zu sein“, betont Abt Petrus mit Nachdruck. „Im Gegenteil – sie machen den Begriff Heimat lebendig.“ Wie wichtig Heimat ist, weiß man von all den Menschen, die flüchten mussten und nun in der Fremde leben. „Sie sind entwurzelt.“

Mit der Blasmusik zur Kirche

Um seinen Geburtstagswünschen einen besonderen Ausdruck zu verleihen, zitiert der Geistliche aus einer Karte, die er selbst einmal zu seinem Ehrentag erhalten hatte. „Lang Leben, gsund bleiben und in Himmel kommen – letzteres noch nicht gleich, schließlich müssen wir ja noch feiern. Beim Wetter habt ihr ja schon das richtige für heute angekreuzt.“ Nach dem Gottesdienst zogen Geburtstagskind, Vereine und Gäste unter den Klängen der Schäftlarner Blasmusik im Festzug um die Kirche St. Georg. In der Halle der Familie Huber fand im Anschluss das eigentliche Fest mit Ehrentänzen, Reden und gemütlichem Beisammensein statt.

Hüte selbst gebastelt

Für ihre Feier hatten sich zudem bereits Wochen vorher die Mitglieder des Vereins etwas Besonderes ausgedacht: Im ganzen Dorf verteilt hingen an den Zäunen aus Holz ausgeschnittene tanzende Trachtler und Musikinstrumente. „Die Idee ist entstanden“, sagt Monika Fischer, Ehegattin von Vereinschef Franz Fischer und selbst im Vorstand, „als wir die Hüte gebastelt haben.“ Um auf das Jubiläum aufmerksam zu machen, hatten die Frauen in liebevoller Kleinarbeit zwei überdimensionale Trachtenhüte angefertigt, die dann an zwei Stellen an den Dorfzufahrten aufgestellt worden sind. „Und weil wir gerade dabei waren, haben wir eben mit der Bastelei weiter gemacht.“ Fischer lacht. „Gerade die Kinder hatten hier ihren Spaß dabei, beim Anmalen zu helfen.“