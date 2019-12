Dem Himmel ein Stück näher

An den vier Adventswochenenden stellen wir vier staade Orte im Landkreis vor. Im zweiten Teil haben wir mit Abt Petrus Höhensteiger eine Kapelle im Kloster Schäftlarn besucht.

Kloster Schäftlarn – Gibt es sie eigentlich noch, die Staade Zeit? „Nicht mehr wirklich“, muss Petrus Höhensteiger, seit 2008 Abt des Klosters Schäftlarn zugeben. Still sein, Inne halten, Kraft schöpfen – das ist heutzutage schon fast ein Luxus. „Umso wichtiger ist es, sich die Zeit dafür zu nehmen. Auch wenn es nur eine Viertelstunde ist“, sagt Abt Petrus.

Sein Ort, um „die Stille zu hören“ ist die Kapelle St Benedikt, die sich im vierten Stock des zur Abtei gehörigen Gymnasiumstraktes befindet. „In der Kapelle herrscht eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Abt Petrus, während er eine Kerze anzündet. Die Flamme flackert kurz und breitet dann ihr warmes Licht aus. „Man ist inmitten des Lebens und dennoch für sich.“

+ Schlicht und funktional: Der damalige Professor der Akademie der Bildenden Künste München, Franz Bernhard Weißhaar, hat die Kapelle gestaltet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Den Platz hier oben, „dem Himmel ein Stückchen näher“, hat er bereits vor Jahren als Präfekt genutzt, um aufatmen und die Gedanken ordnen zu können. Über dem ganzen Raum liegt eine wohltuende Ruhe, wie ein Mantel an Geborgenheit, der sich um einen legt. Keiner der zahlreichen Schüler ist zu hören. Kein Rufen, kein Lachen. Nur der Schulgong dringt durch die Wände und erinnert an die Außenwelt.

Erbaut wurde die Kapelle Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre. Sie liegt in der Mitte der Anlage. „Ein Kraftzentrum inmitten des tosenden Lebens“, wie es der Geistliche formuliert. Die Kapelle wird für Andachten, Gottesdienste zu verschiedenen Anlässen und die Spende des Blasiussegen genutzt. Besucher sind Schüler, Ehemalige und natürlich die Benediktiner.

+ Blickfang: Auf dem Tabernakel in Kelchform ist die Abendmahlszene zu sehen. © Sabine Hermsdorf-Hiss Die Gestaltung des Bethauses übernahm der Theologe und damalige Professor der Akademie der Bildenden Künste München, Franz Bernhard Weißhaar. „Er hat schon viel für die Benediktiner gemacht“, erzählt Abt Petrus. Weißhaar legte in der Kapelle eher Wert auf das Einfache, das Wesentliche. Man sieht einen Altar mit dem gekreuzigtem Christus darüber, im Halbkreis darum sind die Stühle angeordnet, an der Wand links hängt ein Heiligenbild, rechts erblickt man eine Statue des Heiligen St. Benedikts. Richtet man den Blick nach oben, fühlt man sich an das Halbrund eines holzverkleideten Kirchturmes erinnert. Das Auffälligste im Raum ist das Tabernakel in Kelchform. Auf dem Kelchkopf ist die Abendmahlszene dargestellt. „Hier lässt er sich öffnen und das Brot liegt vor einem“, sagt der Abt.

Ein wenig erinnert die Einkehr und das zur Ruhe kommen an eine Geschichte, die über den Heiligen Franz von Assisi erzählt wird. Einst wurde der gefragt, was er denn mache, wenn er in die Kirche geht, um dort Kraft zu schöpfen. „Nichts“, antwortete daraufhin der Heilige. „Ich sitze da und schaue den Herrn an. Und der Herr sieht mich an.“

