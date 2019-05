Kloster Schäftlarn: Zwischen Gebetsstille und Schülerlärm

Im Kloster Schäftlarn sind die Flure voller junger Leute. Doch dem Konvent, das nur noch neun Mönche stark ist, fehlt der Nachwuchs.

Schäftlarn– Dem Abt wird es schließlich doch zu bunt. Petrus Höhensteiger steht vom Stuhl auf und zieht ein paar Schritte weiter die Sprechzimmer-Tür auf, hinter der es seit Minuten bebt und rumpelt. Ein paar mahnende Worte später herrscht Ruhe. „Die Bude ist voll“, sagt er entschuldigend. Wer hinter der Schäftlarner Klosterpforte, im letzten aktiven Kloster im Landkreis München, ungebrochene Gebetsstille und Weltentsagung erwartet, der hat sich geschnitten. Im Treppenhaus riecht es nach Essen, durch die Gänge hallt das Geschrei von 550 Gymnasiasten, die gerade ihre Mittagspause feiern wie eine Auferstehung. Erst hinter der Tür zur Klausur mit ihren ölgemäldebehangenen Wänden und hölzernen, pastellgrünen Zellentüren, zu der nur die Mönche Zutritt haben, wird es still – und dort ist es über die vergangenen Jahrzehnte immer stiller geworden.

+ Der Abt und sein Cellerar: Petrus Höhensteiger (re.) mit dem weltlichen Verwaltungschef Stefan Rührgartner. © Josef Ametsbichler

Als Petrus Höhensteiger ins Kloster Schäftlarn eintrat, lebten in der Benediktinerabtei gut zwei Dutzend Mönche. Freundlich und zugewandt, so habe er die Gemeinschaft damals schon empfunden. Und mit einem Schmunzeln fügt der Abt hinzu: „Chillig, irgendwie.“ Der Kontakt zu den Schülern färbt halt ein bisserl ab. Heute sind die Mönche zu neunt. Während er den Daumen gedankenversunken über das Kreuz vor seiner Brust gleiten lässt, sagt Höhensteiger, der den Vornamen von Petrus, dem „Menschenfischer“, trägt: „Ich kann keinen mit der Angel fangen.“ Seit Jahren ist ins Benediktinerkloster Schäftlarn kein Novize mehr eingetreten. Der zuletzt hinzugekommene Mönch ist 55 Jahre alt – so alt wie der Abt selbst.

Zur Messe sind die Kirchen gut gefüllt

Dem bereitet es Sorge, dass immer weniger Menschen den Ruf Gottes so stark in sich spüren, dass sie die mindestens viereinhalb Jahre im Kloster absolvieren, bevor sie die ewige Profess ablegen dürfen. Schließlich erfülle die Abtei eine wichtige religiöse Aufgabe: „Das Flämmchen hüten, die Erinnerung an Gott wach halten“, sagt der Abt. „Da sein.“ Doch Verzweiflung hält er für ebenso wenig angebracht wie blinden Optimismus. Schließlich sei die Klosterkirche mit ihren 240 Sitzplätzen jeden Sonntag zur Zehn-Uhr-Messe gut gefüllt. Und das Interesse, als Gast Zeit im Kloster zu verbringen, sei ungebrochen, sodass es aus Platzgründen immer wieder Anfragen ablehnen müsse. Ein Gast aus Dänemark verbringt sogar jedes Jahr die Weihnachtsfeiertage mit den Mönchen. Und die Schule sei eine Institution, von der sowohl das Kloster als auch die Schüler profitierten, die so unbefangen mit dem Ordensleben in Kontakt kämen. „Die Menschen sind froh, dass es uns gibt“, konstatiert der Abt.

+ Die Abtei von Schäftlarn liegt idyllisch im grünen Isartal. Das Gebäude muss dringend saniert werden. © Josef Ametsbichler

Statt aggressiver Werbestrategien gelte es nun, das Kloster fit für die Zukunft zu machen. Für geschätzte 37 Millionen Euro planen die Benediktiner, die arg marode Bausubstanz zu renovieren. Darunter die Speisesäle, wo die Decken mit Holzbrettern gestützt werden müssen. Und eine bessere Schallisolierung gönnt sich das Kloster, damit den Mönchen beim Mittagessen im Refektorium vom Schülerlärm auf den Fluren nicht mehr gar so arg die Ohren klingeln.

„Der Geist Gottes weht, wo er will“

Während draußen vor der Tür die Geschirrwagen vorbeirumpeln und das Lachen und Plappern der Schüler nach und nach verklingt, streicht der Abt wieder über sein Brustkreuz und lehnt sich in seinen Stuhl zurück. „Ein Stück Gottvertrauen gehört dazu“, sagt er über die Zukunft seines Klosters. „Ich glaube fest daran, dass der Geist Gottes weht, wie er will.“ Dass die Menschheit das Glauben verlernt: „Bullshit.“ Da kann sich der Abt das Fluchen im besten Mittelstufen-Sprech nicht verkneifen.

Aus der Gemeinde: Das erste Telefon in Schäftlarn

Trotzdem müsse sich die Mönchsgemeinschaft auf das Jetzt einlassen. So war Schäftlarn vor rund zwölf Jahren das erste deutsche Benediktinerkloster, das in Stefan Rührgartner (47) einen Nicht-Mönch zum Cellerar, zum obersten Finanz- und Verwaltungschef also, ernannt hat. Damals musste das der Orden absegnen, heute ist eine solche Regelung nichts Ungewöhnliches mehr.

In seinen 1250 Jahren Klostergeschichte habe die Abtei Hunnen-Einfälle, zwei Weltkriege und eine handfeste Säkularisation überstanden, fasst Abt Petrus Höhensteiger eine wilde Vergangenheit zusammen. „Heute wird vieles schlechter geredet, als es ist.“

Lesen Sie auch: Oberhachings Pfarrer aus Tansania im Interview über Kirche in Bayern: „In Afrika wird viel mehr gesungen“