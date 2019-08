18-jähriger Motorradfahrer stürzt mit 15-jähriger Mitfahrerin

Wegen eines abgebrochenen Überholmanövers ist am Donnerstagabend auf dem Klosterberg ein 18-jähriger Motorradfahrer gestürzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer mit einer 15-Jährigen hinter ihm auf dem Sitz am Donnerstag gegen 18.50 Uhr den Klosterberg hinauf. Vor ihm fuhr ein 35-jähriger Münchner in seinem Mercedes. Etwa 200 Meter hinter der Klosterausfahrt radelte eine 53-jährige Münchnerin gerade den Berg hinauf. Der Mercedes-Fahrer setzte an, die Frau zu überholen, musste dann jedoch abbremsen, da Gegenverkehr den Berg herunterkam. Der Motorradfahrer bemerkte das zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, streifte jedoch den Mercedes an den linken Seite. Er konnte die Maschine nicht mehr halten und stürzte. Der 18-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und wurde vom Notarzt versorgt. Währenddessen kam er wieder zu Bewusstsein. Seine 15-jährige Beifahrerin klagte über Schmerzen in der Schulter. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand 500 Euro Schaden. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 2000 Euro.