Hochzeit am Sterbebett: Julias (23) letzter Wunsch war die Ehe

Den Lebensmut zu verlieren, einfach aufgeben – für Julia Sattelberger (23) war das nie eine Option. Zwei Tage vor ihrem Tod heiratete sie ihre große Liebe Kevin.

Am Ende siegte der Krebs über den Lebenswillen von Julia Sattelberger (23) aus Schäftlarn im Landkreis München.

Zuvor erfüllte sie sich aber ihren letzten Wunsch.

Zwei Tage vor ihrem Tod heiratete Julia am Sterbebett.

Schäftlarn – „Mit elf konnte ich plötzlich mein linkes Handgelenk nicht mehr abknicken“, erzählte sie 2018 im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Die Ärzte tippten auf Rheuma. Eine Fehldiagnose, wie sich vier Jahre später herausstellen sollte. „Ich hatte ein Klarzellsarkom, das man nur schwer bis gar nicht behandeln kann.“

Eine Odyssee durch Kliniken begann, Mutter Annette Behrens kontaktierte Ärzte auf der ganzen Welt, um doch noch eine Heilungsmöglichkeit zu finden. Julia selbst versuchte ihr Leben weiter zu leben, so gut es eben ging. Sie schloss die Realschule ab und begann eine Lehre zur Technischen Produktdesignerin, so lange, bis sich ihr Zustand radikal verschlechterte. Letztendlich wog sie bei einer Größe von 1,72 Meter unter 40 Kilo. „Ich war froh, wenn ich in der Früh ihre Schritte gehört habe“, berichtete ihre Mutter damals. „Dann wusste ich: Sie lebt noch.“

Kampf gegen den Krebs: Amputation der Hand als letzte Chance

Julia schrieb ihr Testament, setzte fest, wer sich um ihre geliebte Hündin Xalli kümmern sollte. Immer an ihrer Seite war ihr Freund Kevin Sattelberger, damals noch Mittermeier, der sie unterstützte und ihr Mut zusprach. Nach einer weiteren Untersuchung stand fest, dass eine Amputation der Hand eine letzte Chance sein könnte. Vor diesem Eingriff vorgenommen, machte sie noch zusammen mit Kevin und ihrem Vater eine Urlaubsreise. In Oslo, machte der Lebensgefährte seiner Freundin einen Antrag. „Schließlich“, erzählte sie später voller Freude, „gehört der Verlobungsring an die linke Hand.“

Hochzeit trotz Tumor: Auf einer Berghütte in Österreich wollte das Paar heiraten

Das Paar hatte viele Pläne: Julia hatte sich mit ihrer Hundeschule „Rudel-Glück“ einen Traum verwirklicht, 2020 sollte geheiratet werden. „Auf einer Berghütte in Österreich“, sagt Kevin Sattelberger. Doch das Schicksal wollte es anders. Im Mai 2019 bekam die tapfere junge Frau nach einer weiteren Operation Schmerzen im linken Bein, konnte ein paar Monate später plötzlich nicht mehr laufen. Die Schockdiagnose: Tumore im linken Oberschenkel, rechten Oberarm, Nebennasenhöhle und Becken. Wieder nahm die 23-Jährige den Kampf auf. „Zwischenzeitlich ging es ihr sogar besser“, sagt Kevin Sattelberger. „Wir sprachen schon von einem Weihnachtswunder.“

Am Ende siegte der Krebs: Ja-Wort am Sterbebett

Ende Februar dieses Jahres kaufte sich Julia sogar noch ihr Brautkleid, vertraute darauf, dass ein weiterer Tumor in ihrem Bauch bis zur kirchlichen Hochzeit im Sommer besiegt wäre. Im März musste sie aufgrund einer Infektion wieder ins Krankenhaus, ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich rasant. Kevin Sattelberger war Tag und Nacht bei ihr, ließ sie nicht nicht aus den Augen. „Wir beschlossen, die geplante standesamtliche Hochzeit vom 21. März auf den 17. März vorzuverlegen. Denn unsere Heirat war neben dem Wunsch nach Heilung ihr größtes Anliegen.“ Bürgermeister Matthias Ruhdorfer und Standesbeamtin Waltrude Pfattrisch trauten das Paar am Sterbebett. Ebenfalls anwesend war Julias beste Freundin Annabell. „Sie stand uns bis zum Schluss bei.“ Zwei Tage nach der Hochzeit verstarb Julia Sattelberger.

Newsletter für den Landkreis München

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.