Kurioses Detail an Schäftlarner Kirchturm sorgt für Verwunderung

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Eine Ziffer auf der Kirchturmuhr von St. Georg scheint nicht richtig zu sein. Oder doch? © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Sanierung der Kirche St. Georg in Hohenschäftlarn schreitet voran. Umso größer das Erstaunen, als die Kirchturmuhr enthüllt wurde.

Schäftlarn - Römische Ziffern zeigen die Zahlen von eins bis zwölf an. Nur, dass die IV (4) als IIII dargestellt wird. Auch Gemeindearchivar Josef Darchinger und seinem Sohn Michael fiel dies bei einem Spaziergang durch die Gemeinde auf. Ein Fehler? Die beiden Männer kamen schnell hinter den Grund.

Falsche Ziffer an Kirchturm-Uhr? Das steckt dahinter

Die andere Darstellung der Vier findet sich seit Jahrhunderten auf den Zifferblättern wieder – besonders bei Kirchturmuhren. Eine Erklärung hierfür ist, dass bei den alten Römern der Buchstabe I zugleich auch die Funktion des heutigen J hat. „Und das V ist zugleich ein U“, sagt Darchinger. „Zusammengezogen – also JU – stand die Kombination für ,Jupiter’, einem Gott der römischen Mythologie.“ Jupiter, oder Zeus bei den Griechen, galt als König der Götter. „Doch das widerspricht dann dem ersten Gebot“, so Darchinger weiter. „Hier heißt es ,Du sollst keine anderen Götter haben neben mir’.“ Um das zu vermeiden, wandelte man kurzerhand das „IV“ in „IIII“ um.