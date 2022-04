Landfrauentreffen im Schäftlarner Klosterbräustüberl: Woher die Lebensmittel kommen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ortsbäuerinnen des Bauernverbands München: (v.l.) Silvia Kreitmair (1, Oberbiberg), Martina Spindler (2, Oberbiberg, Elisabeth Gall (2, Dingharting), Mariele Schramm (1, Oberhaching), Anni Seitz (1, Baierbrunn), Luise Lößl (2, Neufahrn), Angela Holzer (1, Neufahrn), Karin Schröferl (2, Schäftlarn), Cornelia Doll (1, Schäftlarn) unten: Maria Frimmer (1, Sauerlach), Kreisbäuerin Sonja Dirl, Renate Merold (1, Dingharting) und Ingrid Schapperer ( 1, Arget). © sh

Die Themen beim Treffen der Landfrauen in Schäftlarn gingen vom Einkauf und Bezahlen im Internet über erneuerbare Energien und den aktuellen Getreidemarkt.

Schäftlarn – „Ich freue mich, dass so viele gekommen sind“, begrüßte Kreisbäuerin Sonja Dirl die etwa zwei Dutzend Landfrauen, die sich auf Einladung des Bayerischen Bauernverbandes BBV (Kreisverband München) im Klosterbräustüberl eingefunden haben.

Wahl zum letzten Mal in dieser Form

Wegen der anstehenden Ortsbäuerinnenwahlen war das Treffen als Präsenzveranstaltung nötig geworden. In dieser Form wird die Wahl laut Dirl aber wohl letztmalig stattfinden. „Es steht eine Satzungsänderung an“, sagte die Kreisbäuerin. Die jetzige – bereits einige Jahrzehnte alt – sei nicht mehr zeitgemäß. Die nächsten fünf Jahre wird Oberbiberg von Silvia Kreitmair (stellvertretend Martina Spindler), Dingharting von Renate Merold (Elisabeth Gall), Oberhaching von Mariele Schramm, Schäftlarn von Cornelia Doll (Karin Schröferl), Neufahrn von Angela Holzer (Luise Lößl), Arget von Ingrid Schapperer, Baierbrunn von Anni Seitz sowie Sauerlach von Maria Frimmer vertreten. Ortsverbände, die keine eigenen Ortsbäuerinnen haben, werden von den Nachbarortsverbänden mit vertreten. Das betrifft Eichenhausen, Straßlach, Taufkirchen und Unterhaching.

Jede hat einen anderen Betrieb

Dirl, seit 2016 im Amt der Kreisbäuerin, betonte, dass „jede einen anderen Betrieb hat, als die, die neben ihr sitzt.“ Die einen betreiben einen Hofladen, andere haben sich auf Milchvieh, die nächsten auf Getreideanbau spezialisiert. „Und jeder Betrieb hat andere Bedürfnisse.“

Online-Vorträge: Zeitraubende Fahrerei fiel weg

Diese Interessenvielfalt haben auch die Teilnehmer der Online-Vorträge gezeigt. Die vorgetragenen Themen gingen vom Einkauf und Bezahlen im Internet über erneuerbare Energien und den aktuellen Getreidemarkt. Die Kreisbäuerin betonte, sehr viel positive Rückmeldungen zu diesen Veranstaltungen bekommen zu haben. „Viele haben es als positiv empfunden, dass, um sich die Vorträge anhören zu können, die oft zeitraubende Fahrerei weggefallen ist.“

Schulwochen positiv aufgefallen

Was ebenfalls positiv angenommen wird, sind die Projektwochen „Schule fürs Leben“, an denen sich der BBV ebenfalls beteiligt. Ziel ist hier, den Schülern zu zeigen, wo Lebensmittel überhaupt her kommen und was die bayerische Landwirtschaft für unsere Gesellschaft leistet.

Auch Kritik gab es

Die ersten Landwirtinnen haben einen Projekttag abgehalten, die Anfragen laufen gut. „Es ist gut, dass diese Alltagskompetenz wieder mehr Raum in unseren Schulen bekommt“, sagte Dirl. Sie übt aber auch Kritik. „Der Bereich Hauswirtschaft ist aus vielen Lehrplänen gestrichen worden. Ich bin mir nicht sicher, ob dann eine Woche Projektarbeit hier viel bringen kann.“ Zudem bringe ein Besuch von Schulklassen auf dem Hof für die Landfrauen viel Arbeit im Vorfeld, während andere Tätigkeiten vorerst liegen bleiben müssen. „Leider werden Dinge, die nichts kosten, auch nicht geschätzt“, bedauerte sie. Eine Bäuerin warf ein, dass sich manche fragen, warum sie etwas bezahlen sollten, wenn sie sich einen Bauernhof mit all seinen Abläufen aus der Nähe anschauen. „Da kann man nur gegenfragen, warum auch der Besuch im Tierpark nicht umsonst ist.“