Vogelliebhaber und Bildungskämpfer: Der Kandidat für „die Linke“ im Stimmkreis Süd

Von: Carina Ottillinger

Bernhard Baudler liebt die Natur. Politisch will sich der Schäftlarner im Landtag vor allem für eine bessere Bildungspolitik stark machen. © privat

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Bernhard Baudler aus Schäftlarn für „die Linke“ im Stimmkreis München-Land Süd an. Er will den Blick auf Natur, Ökologie und Bildungspolitik lenken.

Schäftlarn – Auf der Suche nach Erholung beobachtet Bernhard Baudler (62) gerne Vögel. Entweder bei einer Radtour, vom Liegestuhl aus auf dem Balkon oder beim Gärtnern im Schrebergarten. Gerade hat aber die politische Arbeit Vorrang. Bisher besuchte Baudler den Landtag als Vertreter der Gewerkschaft. Diesen Herbst kandidiert er für die Linken bei der Landtagswahl im Stimmkreis München Land-Süd.

Seit zehn Jahren ist Baudler politischer Sekretär bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern in München. Als ehemaliger Lehrer setzt er sich für Bildungspolitik ein und arbeitet in den Bereichen Schulpolitik und Bildungsrecht für Flüchtlinge. Regelmäßig ist er als Lobbyist im Bayerischen Landtag und vertritt die Interessen seiner Gewerkschaft.

Bei der Gründung der Grünen beteiligt

Seine politische Karriere startete Baudler in jungen Jahren. Als 19-Jähriger war er bei der Gründung der Grünen in Bayern beteiligt. Jedoch trat er 1998 aus und blieb viele Jahre parteilos, wenn auch politisch interessiert. Die Partei hätte sich zu weit von seinen Anfangszielen entfernt. Seit zehn Jahren ist Baudler nun bei den Linken. Bereits 2018 trat er bei der Landtagswahl an, 2020 war er bei der Erstellung des Wahlprogramms für die Kommunalwahl im Bereich Ökologie beteiligt.

Die Sorgen der Menschen auf dem Land sind Baudler genauso bekannt, wie die Probleme der Bürger in einer Großstadt. Mit seiner Partnerin ist Baudler vor acht Jahren von München nach Schäftlarn gezogen. Aufgewachsen ist er im oberbayerischen Mühldorf am Inn. Der Zivildienst brachte ihn nach München. Nach dem Lehramtsstudium ging es nach Rosenheim. Dort unterrichtete er erst in einer Wirtschaftsschule, dann an der staatlichen Oberschule.

Begeisterter Kinogänger

Als begeisterter Kinogänger organisierte er für das Kulturamt Rosenheim diverse Kinoprogramme. Zuletzt gestaltete er im Gasteig Filmabende für die Volkshochschule. Gelegentlich organisiert er noch bildungspolitische Kinofilme für die GEW. Einer der besten Filme in letzter Zeit ist für ihn „Roter Himmel“ von Christian Petzold. Das schönste Kino liege in Solln. Demnächst steht der Dokumentarfilm „Vogelperspektiven“ von Jörg Adolph an. Der Film verbindet gleich zwei Leidenschaften. Kino und Vögel.

Gemüse selbst anbauen und Interesse für regionale Geschichte

Bei der „Selbsternte Schäftlarn“ haben er und seine Freundin ein großes Gemüsebeet und viele bunte Blumen. Fast jedes Frühjahr brütet ein Vogelpaar in der Gartenhütte. Die Schwalben kreisen über der Gartensiedlung. „Es beruhigt mich, wenn ich den Vögeln zuschaue.“ Als Historiker interessiert sich Baudler außerdem für regionale Geschichte wie das Neuchl-Anwesen oder das Benediktiner Kloster. Oft steht am Wochenende oder auf Reisen ein Museumsbesuch an. Außerdem hätten fast alle politischen Nachrichten einen historischen Bezug. „Dann recherchiere ich gerne in meiner eigenen Bibliothek.“

Bildungspolitik ist sein Steckenpferd

Im Landtag würde Baudler gerne im Bildungsausschuss sitzen. Schließlich ist die Bildungspolitik sein Steckenpferd. Schulen bräuchten genügend qualifiziertes Personal und gute Arbeitsbedingungen. „Wir müssen den Lehrerberuf attraktiver machen.“ Das bedeute eine Anpassung von Arbeitszeiten und Ausbildungsplan. Gleichzeitig müsse das Bildungsrecht für alle Menschen gelten, gerade für Flüchtlinge. „Im Moment herrscht ein Gießkannenprinzip bei der Schulgeldverteilung.“ Gerade Schulen in Problemgebieten müssten mehr finanzielle Unterstützung bekommen.

Er fährt Zug und kein Auto

Gleichzeitig will Baudler den Klimaschutz anpacken. „Wir brauchen dringend den sozial-ökologischen Umbau.“ Vorne mit dabei ist die Verkehrsstruktur und der Stopp der Flächenverbauung. Seit 30 Jahren streite Schäftlarn über eine Umgehungsstraße der B11 zur A95. „Alle sprechen nur davon, wo diese Autobahn hinkommt, niemand sagt etwas von Alternativen im ÖPNV.“ Es brauche unbedingt mehr Busse und Querverbindungen im Landkreis. Baudler selbst besitzt kein Auto. Er fährt mit der S-Bahn in die Arbeit. Bahnhof, Supermärkte und Drogerie liegen um die Ecke. In den Sommerurlaub an die Ostsee ging es auch in diesem Jahr wieder mit dem Zug.