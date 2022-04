Lebendiger Teil des Dorflebens: Georgiritt am Sonntag

Der Georgiritt ist bei Sonnenschein und bei Regen ein Erlebnis. Dieses Foto ist 2014 bei dem von Fürstenberger wieder ins Leben gerufenem Georgiritt entstanden. © sh

Endlich ist es wieder soweit: Nach der coronabedingten Zwangspause wollen sich Ross und Reiter aus dem Schäftlarner Umland wieder auf den Weg in die Isartalgemeinde machen, um am Sonntag, 24. April, den Segen entgegenzunehmen.

Schäftlarn – Der Gottesdienst zum Patrozinium des Heiligen St. Georg beginnt um 9.30 Uhr, ab 10.15 stellen sich die Reiter mit ihren Tieren zu dreimaligen Umritt der Pfarrkirche auf. Wieder ins Leben gerufen hatte die Tradition vor 18 Jahren Pfarrer Anton Fürstenberger. „Ich komme ursprünglich aus Sonnham bei Taufkirchen“, erzählte er einst. „Da gehörte der Ritt zum Dorfleben.“

Pfarrer fühlte sich wie kleiner König

Und weil Hohenschäftlarns Pfarrkirche dem Heiligen Georg geweiht ist, lag es nahe, den Brauch wieder aufleben zu lassen. Fürstenberger ließ es sich auch nicht nehmen, den Zug anzuführen. Mithilfe eines Schemels oder einer Leiter kletterte er Jahr für Jahr bis zu seinem Tod 2018 gekonnt in den Sattel und drapierte seinen roten Seidenbrokatmantel über die Kruppe des Pferdes. „Ich sehe darin aus wie ein kleiner König“, meinte er oft mit einem Schmunzeln. 2013 schrieb er zu Ehren des Kirchenpatrons in Zusammenarbeit mit der ehemaligen Mesnerin Josefa Beck und dem damaligen Gemeinderatsvorsitzenden Werner Nagler zu dem alten Musikstück „Ihr Freunde Gottes all zugleich“ einen neuen Text. Das Lied selbst wird gerne zur Feier der Heiligen gesungen. „Die Kirch’ auf diesem Berge liegt, von nah und fern sie jeder sieht...“ klang es vor neun Jahren erstmalig durch St. Georg.

Mehr Erfahrung mit Pferdestärken am Motorrad

Dieses Jahr wird Pfarrer Stefan Scheifele, seit 2021 als Nachfolger von Pfarrer Peter Johannes Vogelsang (jetzt Pater Gabriel) Leiter des Pfarrverbands Schäftlarn, den Segen erteilen. Wie genau der Tag abläuft, genauer gesagt, ob er selbst mitreitet, kann er noch nicht sagen. „Es wird jedenfalls spannend.“ Viel Erfahrung mit Pferden hat Pfarrer Scheifele noch nicht, dafür aber mit Pferdestärken, die in seinem Motorrad, Marke BMW, stecken. „Reitstunden wären also gut, aber dazu fehlt mir die Zeit.“ SABINE HERMSDORF-HISS