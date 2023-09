So finden Eltern schneller einen Betreuungsplatz

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit einem symbolischen Schlag auf den Buzzer starteten (v.l.) Kristina Bohl (Kita Käthe Kruse), Stefan Wallner (Geschäftsführender Beamter der Gemeinde), Bürgermeister Christian Fürst, Martina Bernwieser (Kita St. Georg), Marissa Martini- Bäumler (Kindernetz) und Jana Schmidt (Vertrieb Little Bird) das neue Portal. © hermsdorf-hiss

Die Gemeinde Schäftlarn nutzt ab Oktober die digitale Plattform „Litte Bird“. Damit können Eltern leichter einen Betreuungsplatz für ihre Kinder finden.

Schäftlarn – Hilfe bei der Suche nach Betreuungsplätzen für ihre Kinder bekommen nun Eltern in Schäftlarn. Ab 1. Oktober erleichtert dies das neue Online-Portal „Little Bird“. Von dieser digitalen Lösung profitieren aber nicht nur die Eltern, sondern auch die Verwaltung, Kitas und Tagespflegen. Gegründet wurde das in Berlin ansässige Unternehmen „Little Bird“ von Anke Odrig. „Sie ist selbst Mutter und musste die Erfahrung machen, wie kompliziert der Weg zu einem Betreuungsplatz ist“, berichtet Vertriebsbeauftragte Jana Schmidt. Mittlerweile wird „Little Bird“ in zehn Bundesländern von 400 Kommunen genutzt. „Schäftlarn ist in Bayern die 103.“, so Schmidt.

So funktioniert die Plattform

Über die dieser Internetadresse kann der Anfragelink aufgerufen werden. Anleitungen in zwölf verschiedenen Sprachen erleichtern fremdsprachigen Eltern die Handhabung. Nach Fragen zum Geburtsdatum des Kindes und dem Wunsch-Betreuungsbeginn kann die Suche noch verfeinert werden. Wird beispielsweise ein barrierefreier Platz gebraucht? Legen die Eltern auf bestimmte Betreuungsangebote Wert? Auf dieser Basis werden dann passende Angebote aufgelistet und weitere Informationen zu den jeweiligen Einrichtungen aufgezeigt. Ist die Anfrage gestartet worden, werden die Daten vom Elternportal über eine abgesicherte Software an die Arbeitsplattform von den Betreuungsanbietern, Träger und Verwaltung weitergeleitet.

Feste Kriterien und Garantie, dass Eltern nicht mehrere Plätze blockieren

Der Vergabeprozess richtet sich nach definierten Kriterien und verfügt außerdem über einen Sperrmechanismus, um so die Chancengleichheit bei der Platzvergabe zu wahren. „So wird verhindert, dass Eltern mehrere Plätze angeboten bekommen und sie dadurch für andere blockieren“, erklärt Schmidt. Änderungen sind sofort sichtbar und erleichtern so auch die Bedarfsplanung seitens der Gemeinde.

App zur Kommunikation mit den Eltern

Zusätzlich nutzt der Kita-Verbund Schäftlarn-Aufkirchen die KIKOM Kita-App. So können wichtige Mitteilungen direkt auf das Smartphone der Eltern geschickt werden, umgekehrt kann die App für Krankmeldungen genutzt werden. Anmeldungen können 24 Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn getätigt werden, maximal sind drei Anfragen gleichzeitig pro Jahr möglich. „Frühestens zwölf Monate vor Beginn erfolgt dann eine Rückmeldung“, sagt Schmidt.