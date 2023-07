„Durschtige Weiber“ und „Schluckspechte“: Gaudi-Olympiade beim Loisachgaufest wird zum Publikumshit

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Volles Tempo: Fairer Kampf beim Biertraglrennen unter dem Applaus der zahlreichen Zuschauer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Was für ein Spaß: 22 Teams traten bei der Gaudi-Olympiade im Rahmen des Loisachgaufestes in Schäftlarn an. Und die Disziplinen hatten es in sich.

Hohenschäftlarn – Was haben „De Durschtigen Weiber vom Oberdorf“, die „Gondelhanggranaten“ und der „FC Porto & Versand“ gemeinsam? Sie alle waren Olympioniken der besonderen Art. Zusammen mit 19 weiteren Teams stellten sie sich den Herausforderungen einer Gaudi-Olympiade im Rahmen des Schäftlarner Loisachgaufests – umrahmt von Musik der Irschenhauser Tanzlmusi.

Manneskraft war hier gefragt: Die „Schluckspechte“ traten gegen den TV Gauting beim Baumstammsägen an. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auffällig oft waren Mannschaften aus dem Wolfratshauser Ortsteil Weidach vertreten. „Die sind gleich mit fünf Teams hier aufmarschiert, damit wenigstens einer ein Fass mit nach Hause bringt“, vermutete Franz Fischer, Vorsitzender des ausrichtenden Trachtenerhaltungsvereins Almrösl Hohenschäftlarn als Grund für die überdurchschnittliche Teilnehmerzahl.

Erster Preis: 50 Liter Fass Bier

Ein nachvollziehbarer Gedanke: Der erste Preis war ein 50 Liter-Fass, die Zweitplatzierten konnten sich über 30 Liter freuen, die Drittplatzierten über 15 Liter Gerstensaft freuen. Doch ehe die erste Mass eingeschenkt werden konnte, musste sie erst einmal verdient sein. Und hier hatten sich die beiden Hauptorganisatoren, Marina Fischer und Quirin Huber mit ihrem Team einiges einfallen lassen.

Koordination: die Feuerteufel Schäftlarn beim Skilauf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die verschiedenen Disziplinen hatten es in sich: Vom Tragen eines Teammitglieds inklusive Biertragl über die vorgeschriebene Strecke, Flossenlaufen, Schlittenziehen, zu Fünft auf Skiern eine Runde drehen bis zum Aufstapeln einer Pylone auf eine andere mittels gezieltem Wurf. Aufgaben, die bei dem ein oder anderen Spielerteam ein mulmiges Gefühl hervorgerufen hatte. „Ihr ahnt’s gar nicht, wie viele Bestechungsversuche ich gestern abgelehnt habe“, so Moderator Fischer. „Blöd – jetzt wär ich ein paar hundert Euro reicher.“

Teilnehmer entwickeln „spezielle“ Techniken

Nicht grundlos: Da wollte der Ball auch nach dem vierten Versuch so gar nicht in dem Kandl, oder eine Wasserbombe in einem Eimer, der auf einem Stecken platziert war, landen. „Mei, wenn’s so weitergeht, gehen wir Mittag essen – kimm, unterstützen wir ihn a bisserl,“ so Fischer an seine fleißigen Helfer gewandt – die in letzterem Fall mit einer Leiter anrückten um dem Olympioniken in die Höhe zu helfen. Zudem entwickelten einige Teilnehmer spezielle Techniken, um die Aufgaben zu bewältigen. So warfen sich „Die glorreichen 5“ die Bierbank inklusive des auf ihr liegendem Kollegen kurzerhand über die Schulter, statt sie hochzuheben.

Technik, die begeistert: „Die glorreichen 5“ beim Bierbanktragen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Zuschauer ihrerseits amüsierten sich königlich, wenn beim Skilauf das Team „Alpenblick“ gerade eben noch so eben um den Wendepfosten kam, oder der Vertreter des „TV Gauting“ beim Flossenlauf laut Fischer eher „an einen hüpfenden Frosch“ erinnerte. „De Durschtigen Weiber vom Oberdorf“ hatten gar ihren eigenen Fanclub mit Plakaten und Pompons dabei, die die Mädchengruppe johlend anfeuerte. Trotz dieser Unterstützung mussten sie sich aber in der „Lucky Loser“-Runde (in der die Unterlegenen der ersten Runde gegeneinander antraten), geschlagen geben.

Fairness steht im Vordergrund

Doch trotz aller ernsthafter Kämpfe: Fairness und Spaß standen immer im Vordergrund. Die Unterlegenen gratulierten ihrem Gegner und teilten im Nachgang die eine oder andere Mass Bier mit ihnen. Und als bei einem Spiel – ein Ball sollte mit einer Hand in die Luft geworfen und anschließend mit einem Pömpel in der gleichen Hand aufgefangen werden – Unklarheit herrschte, wurde der Durchgang wiederholt.

Hauruck: „De Durschtigen Weiber“ beim Schlittenziehen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Letztendlich landeten die „Sanitöter“ auf dem Siegertreppchen, Zweiter wurden „Die glorreichen 5“, die dritte Bierlieferung bekommen die „Dömer Enkel Gruppe“. Doch, wie Fischer im Vorfeld sagte: „Verlierer gibt es keine – die anderen haben jetzt bloß mehr Bier.“