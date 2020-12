„Man bekommt so viel zurück“: Langjähriger Altenheimleiter Gerhard Prölß geht in den Ruhestand

Nach 33 Jahren im Bereich der Altenhilfe der Inneren Mission München verabschiedet sich der Geschäftsführer der „Hilfe im Alter“, Gerhard Prölß, mit Beginn des neuen Jahres in den Ruhestand – und scheut sich nicht, noch ein paar kritische Worte auszusprechen. Der Schäftlarner leitete viele Jahre lang das Altenheim in Ebenhausen.

Herr Prölß, wie steht es derzeit um die Altenpflege?

Die Altenhilfe hat sich im Laufe der vergangenen Jahre sehr positiv entwickelt, aber Themen wie Personalmangel, eine längst überfällige Reform der Pflegeversicherung oder die ständig steigende Bürokratisierung bleiben aktuell.

Inwiefern?

Ich habe von der Politik in den vergangenen 33 Jahren nur Schaufenster- und Sonntagsreden gehört. Aber wo sind denn die notwendigen Verbesserungen geblieben? Wir warten vergeblich. Stichwort ist beispielsweise die Bezahlung der Mitarbeiter mit einer entsprechenden Finanzierung, die nicht unmittelbar auf dem Rücken der Pflegebedürftigen ausgetragen wird – und somit auf deren Kosten geht. Ein anderes Thema ist die gesellschaftliche Wertschätzung. Auch hier fehlt es noch.

1992, im Alter von 34 Jahren, begannen Sie als Leiter und Theologe des Evangelischen Alten- und Pflegeheims in Ebenhausen...

....und ich kann mich noch gut an meine erste Arbeitswoche erinnern. Das ganze Gelände war eine riesengroße Baustelle. Der Pflegebereich war gerade fertig geworden, aber noch eingerüstet – und mit 100 Bewohnern bereits belegt. Immerhin waren die Büros bereits einigermaßen bezugsfertig. Im April 1992 rückten erneut die Bagger an und rissen das Hauptgebäude ab.

Das klingt nach einer absoluten Herausforderung.

Das war es auch. Damals wurde die Leitung einer Pflegeeinrichtung noch von Ehepaaren, den sogenannten Hauseltern, wahr genommen. Meine Frau Ulrike hat mich von Anfang an unterstützt. Geholfen hat uns immer wieder die Vorstellung, wie wunderschön diese Altenhilfeeinrichtung werden wird, wenn endlich die Arbeiten abgeschlossen sind. Als im Oktober 1993 44 Senioren in das fertig gestellte Haupthaus einzogen, bestätigten sich meine Vorstellungen.

Doch Sie sind nicht in Ebenhausen geblieben.

1997 wurde ich als Abteilungsleiter der Altenhilfe der Inneren Mission auch für andere Einrichtungen verantwortlich, 2007 sogar zum Geschäftsführer der Hilfe im Alter berufen. Meine Frau Ulrike übernahm damals bis 2013 die Einrichtungsleitung vor Ort. Und da ich weiter hier ein Büro hatte und wir als Familie hier wohnten, konnten wir die Einrichtung wie einen Familienbetrieb weiterführen – nur dass meine Frau jetzt das Sagen hatte.

+ Zwei, denen es immer um die Menschen ging: Der verstorbene Pfarrer Anton Fürstenberger (l.) und Gerhard Prölß beim ökumenischen Gottesdienst. © privat

Und das Alten- und Pflegeheim wuchs weiter. Die Bagger kamen wieder.

Der Sonnenhof, mit 48 beschützenden Plätzen für an Demenz Erkrankte, entstand zwischen 2008 und 2010. Er ist mit seinen Laufwegen, Marktplätzen und nach außen angelegten Zimmern ein konzeptionelles Highlight.

Als Meilenstein wird oft der von Ihnen ins Leben gerufene Ethik-Beirat genannt. Wie kam es dazu?

Die Auseinandersetzung mit der letzten Lebensphase ist gerade im Bereich der Altenpflege wichtig. Um hier Stärken und Kompetenzen weiter zu entwickeln, gründeten wir schon 1999 eine eigene Fachstelle für Spiritualität, Palliative Care, Ethisk und Seelsorge. Ziel war, unseren Bewohnern ein behütetes und begleitendes Leben im Alter und Sterben zu ermöglichen und sowohl Angehörige als auch Mitarbeiter in diesen Fragen zu unterstützen. Die Gründung eines Ethikbeirats mit internen und externen Experten aus Medizin, Pflege, Recht, Ethik und Theologie war 2009 eigentlich nur eine logische Folge davon. Er setzt nach wie vor wichtige Impulse in der Entwicklung von Leitorientierungen und unterstützt durch konkrete Lösungsvorschläge.

Was geben Sie Ihrem Nachfolger Dirk Spohd mit auf den Weg?

Dass er sich für eine anstrengende, aber schöne und sinnvolle Arbeit entschieden hat.

Und was wird Ihnen am meisten in Erinnerung bleiben?

Die Begegnungen mit den verschiedensten Menschen. Es gab in meinem Berufsleben nichts Schöneres, als mit Menschen für Menschen zu arbeiten. Das ist bei weitem nicht nur ein ständiges Geben – im Gegenteil. Man bekommt so viel zurück und wird selbst zum Beschenkten.

Wie sieht das neue Leben des Privatmanns Gerhard Prölß in Zukunft aus?

Ich freue mich auf die Zeit mit meiner Frau und der Familie. Endlich können wir die schöne Gegend auch unter der Woche genießen und erkunden. Ich freue mich darauf, die Last der Verantwortung, die bei uns auch am Wochenende nicht Halt gemacht hat, abzulegen und so Freiraum für Neues zu haben. Vielleicht sogar Sport - mal sehen. Als gläubiger Mensch vertraue ich auf Gottes Begleitung und Führung.