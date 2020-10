Mercedes brennt komplett aus

Ein Mercedes ist auf der A95 ins Schleudern geraten und anschließend in Flammen aufgegangen.

Gegen 23 Uhr war eine Frau in ihrem Mercedes auf der A95 von Garmisch in Richtung München unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ihr Auto nahe Oberdill ins Schleudern und ging nach Angaben der Feuerwehr dann in Flammen auf. Schon von weitem konnten die ausrückenden Einsatzkräfte das brennende Fahrzeug erkennen.

Die Fahrerin schaffte es, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Mit einem Wasser-Schaummittelgemisch löschten die Einsatzkräfte die Flammen. Die Trupps, ausgerüstet mit Atemschutz, kontrollierten den Löscherfolg mit einer Wärmebildkamera, womit man die Temperaturen auf Oberflächen auf einem Bildschirm sichtbar machen kann. Für die Dauer des Einsatzes wurde die komplette Fahrbahn Richtung München gesperrt.

Durch die sehr hohen Temperaturen des Brandes erlitt der Straßenbelag erhebliche Schäden. Deshalb musste die rechte Fahrspur für Reparaturarbeiten noch länger gesperrt bleiben. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.