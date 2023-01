Neue Chefin im Dallas - Claudia Gruber will Kiosk am Schäftlarner Bahnhof wiederbeleben

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Vorfeld ein Wasserschaden: Die neue Pächterin Claudia Gruber mit ihrem Freund Christian Lachmann. © sh

Am Samstag eröffnet Claudia Gruber den Kiosk Dallas wieder. Schon vor fast zehn Jahren hätte sie gerne angefangen.

Hohenschäftlarn – Die Stadt Dallas im Norden von Texas gilt als moderne Metropole. Auf 999 Quadratkilometern werden Geschäfte jeder Art getätigt, Gespräche geführt, gelacht und gelebt. Nicht anders ist es im bayerischen Dallas, einem Kiosk am Bahnhof von Hohenschäftlarn. Allerdings werden hier die Geschäfte auf nur neun Quadratmetern getätigt – und ab Samstag, 7. Januar, mit Claudia Gruber (48) als neuer Chefin.

Gerade noch Wasserschaden erlebt

Dass in Kürze Wiedereröffnung sein soll, ist noch schwer vorstellbar, als der Münchner Merkur den Kiosk besucht. „Wir haben gerade einen Wasserschaden“, sagt Gruber und deutet auf ihren Lebensgefährten Christian Lachmann, der auf der Leiter stehend, sich um Abhilfe müht. „Aber wir schaffen das.“ Die quirlige junge Frau muss lachen. „Ich könnte mich jetzt darüber aufregen, aber das ändert an der Sachlage auch nichts.“

Zweites Standbein Kiosk

Eigentlich ist Gruber gelernte Versicherungskauffrau. Dieser Arbeit will sie trotz Kiosk auch in Zukunft, wenn auch reduziert, nachgehen. Mit einem zweiten Standbein als Kioskbetreiberin hat sie aber schon länger geliebäugelt. „Als vor fast zehn Jahren Sabine und Georg Altan das Dallas übernahmen, hatte ich mir schon gedacht, Mensch, das hätte ich auch gerne gemacht.“ Als nun ein erneuter Wechsel anstand, machte Gruber Nägel mit Köpfen. „Ich habe mich beworben – obwohl ich fast schon Respekt vor meiner eigenen Courage hatte.“ Gruber bekam den Kiosk zugesprochen und feilte am Konzept. „Ich will wieder back to the roots, sprich so, wie es ganz früher einmal war.“ Das Essensangebot soll erweitert („mehr belegte Semmeln, im Sommer auch Salate“), Süßigkeiten bereit gehalten werden, Illustrierte wird es nur noch auf Bestellung geben. Was allerdings bleibt, ist das Angebot an frischen Wurstwaren. „Wir sind hier beim gleichen Lieferanten geblieben“, sagt sie.

Tochter und Freund helfen mit

Unterstützt wird die 48-Jährige neben ihrer Tochter und ihrem Freund weiterhin von Mitarbeiterin Annemarie Neumayer. „Sie gehört zum Kiosk einfach dazu. Wir freuen uns, dass wir sie haben. Und wenn Not am Mann ist, können meine Eltern bestimmt einspringen.“ Gruber wischt über ein Regalbrett, winkt mit der anderen Hand einer vorbeilaufenden Schäftlarnerin zu. „Bis Samstag, gell?“ Diese nickt und verspricht zu kommen, wenn sich Gruber den Schäftlarnern als neue Pächterin vorstellen wird. Geplant ist eine Feier mit Prosecco und Testhäppchen aus dem neuen, erweiterten Sortiment, Glühwein, Bier, Käsebreze, Hot Dog und Ähnliches zum Sonderpreis von einem Euro. Und bis dahin ist der Wasserschaden auch nur noch Erinnerung.

Die Eröffnung

am Samstag beginnt um 10 Uhr, endet um 15 Uhr. Die Öffnungszeiten werden jetzt in den Wintermonaten vorläufig von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr, Samstag von 6 bis 14 Uhr sein.