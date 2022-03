Pakete für Osteuropahilfe - Riesenspende von 20.000 Euro

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Helfer und Spender beim Abgeben und Aufschichten der Pakete. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Lage der Menschen in der Ukraine lässt keinen unberührt. Und so war es auch kein Wunder, dass sich, als die Osteuropahilfe um Sachspenden für die befreundete Stadt Pidkamin und die mit Wolfratshausen verbundene Stadt Brody bat, die Bürger die sprichwörtliche Klinke in die Hand gegeben haben.

Schäftlarn – „Ich hatte selbst Kontakt mit den Menschen aus Pidkamin“, berichtet Maxi Urban, Gemeinderat in Schäftlarn und heute Helfer bei der Spendenannahme am Feuerwehrübungsstadl in Neufahrn. Bei einem der Besuche aus der Ukraine hat er auch Andrij Gromjak, dessen Familie nach Schäftlarn geflohen ist, kennen gelernt. „Wir haben uns getroffen, als er seine Frau und die Kinder gebracht hat“, erzählt Urban. „Und wenn man dann sieht, wie er da steht und ihm die Tränen runter laufen, wird einem anders.“ Immer mehr Spender kommen zum Stadl, bringen Kleidung und Lebensmittel, aber auch Windeln und Werkzeug. „Alles für Babys hier auf diese Palette“, versucht Urban für Ordnung zu sorgen. „Decken links.“

Anzahl der Helfer wächst

Die Anzahl der Helfer wächst schon fast parallel zu den Spendern. Wie Slawomir Tetzlaff (63) aus Penzberg. Nachdem er seine Kartons abgegeben hat, greift er wie selbstverständlich mit an. Oder Pater Gabriel Vogelsang, der bis vor einem halben Jahr als Pfarrer den Pfarrverband leitete. „Jetzt habe ich Zeit. Und es ist selbstverständlich, hier mit anzupacken.“

Firmen bitten Mitarbeiter um Spenden

Ein Transporter rollt an, vollgepackt bis zur Decke. Katharina Prinz von der Firma Top Seven aus Starnberg hatte gemeinsam mit der Nachbarfirma Econ Industries ursprünglich nur die Mitarbeiter um Spenden gebeten. „Das ist zum Selbstläufer geworden“, berichtet sie. „Plötzlich standen Leute vor mir, die ich gar nicht kannte, mir aber etwas für die Ukraine mitgeben wollten.“ Plötzlich fährt ein LKW der Firma Fliesen Jegg aus Kolbermoor vor, Spenden, die die Freiwillige Feuerwehr Großkarolinenfeld gesammelt hat, werden ausgeladen. Den Lkw selbst will die Firma für den Ukraine-Transport zur Verfügung stellen.

Riesenspende von 22.000 Euro

Ein Mann steigt aus: Raymond Lefevre, Geschäftsführer der Avenida Wohnbau GmbH. „Vergangene Woche hatte meine Frau Geburtstag“, berichtet Lefevre. „Statt Geschenke bat sie um Spenden – die wir dann verdoppelt haben.“ Auch ihm und seiner Familie sind die schrecklichen Szenen aus den Nachrichten nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Das Ergebnis war unglaublich: „Wir konnten nun für 20 000 Euro bei der Firma KVG, einem Großhändler aus Seeshaupt für Praxisbedarf, einkaufen.“ Lefevre selbst hatte Kontakt zum Krisenstab in Lwiw, konnte so gezielt nach einer Liste vom Skalpell über Kompressen bis hin zu Kathedern Besorgungen machen. „Und dann hat uns noch eine Apotheke aus Mitterfels für 5000 Euro Medikamente zur Verfügung gestellt.“ Die Osteuropahilfe selbst hat noch dank vieler Einzelspenden Medizinprodukte wie Tourniquets zum Abbinden von stark blutenden Wunden an Gliedmaßen dazu gekauft. Laut ihrer Vorsitzenden Maria Reitinger werden die ganzen Spenden und Hilfsgüter ohne Zwischenlagerung direkt an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und dort von den Partnern aus Brody übernommen.