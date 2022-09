Schulfamilie Ebenhausen: Pausenhof auf dem Dach der Sporthalle

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Mus erweitert werden: Die Grundschule Schäftlarn im Ortsteil Ebenhausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Erweiterung der Schäftlarner Grundschule/Offene Ganztagesschule (OGS) in Ebenhausen ist einen Schritt weiter. Laut Beschluss des Gemeinderats wird Variante sechs der Machbarkeitsstudie als Grundlage für den Bebauungsplan weiter verfolgt.

Schäftlarn – Bereits in der März-Sitzung hatte Bernhard Peck vom Architekturbüro Peck.Daam aus München verschiedene Möglichkeiten der Schulerweiterung vorgestellt. „Wir fragen uns immer“, so der Experte damals, „in wie weit wir mit dem Bestand arbeiten können, was überhaupt möglich ist.“ Da knüpft die Gemeinde nun an.

Die Situation an der Grundschule ist keine einfache. Die Sporthalle ist nicht barrierefrei, die Dachstatik nicht ausreichend dimensioniert, die lichte Höhe im Bestand schränkt die Nutzung für geplante Aufenthaltsräume enorm ein. Zudem sei die derzeitige Zugangssituation beengt und unübersichtlich, eine Verbindung zwischen Schule Bestand und Sporthalle fehlt.

Schäftlarn: „Man könnte es als zusätzlichen Pausenhof nutzen.“

„Auch die Gruppenräume des Kindergartens grenzen unmittelbar an den Pausenhof“, zählte Peck weiter auf. Sein Büro favorisierte Variante sechs: Die Sporthalle schmiegt sich ins Gelände ein, das Dach ist als begehbare Fläche konzipiert. „Man könnte es als zusätzlichen Pausenhof nutzen.“

Die Ganztagesschule ist in einem eingeschossigen Gebäude untergebracht, auch Platz für ein „Klassenzimmer im Grünen“ mit Blick auf das Isartal wäre vorhanden. Und: Man könne den Sporthallenneubau vor dem Abbruch der alten durchführen, sodass für die Sportstunden keine Ausweichmöglichkeit gefunden werden muss.

Schäftlarn: Keine Container nötig

Ein weiterer Pluspunkt sind Erweiterungsmöglichkeiten durch Aufstockung als auch horizontal. Und: „Alle Räume können bis zuletzt genutzt werden – es müssen keine Container als Ausweichquartier angemietet werden.“

Die Schulfamilie zeigte sich ebenso wie der Gemeinderat von diesem Vorschlag angetan. „Einzige Bedenken“, so Susanne Dichtl, die bei dem Treffen dabei war, „sind, ob die Quadratmeterzahl der verschiedenen Räumlichkeiten ausreichen.“ Bürgermeister Christian Fürst konnte beruhigen. „Der Platzbedarf wird eruiert.

Schäftlarn: Entwicklungsmöglichkeiten für Schule

Wir werden auch alle Möglichkeiten für die Aufstellung des Bebauungsplans ausschöpfen, um möglichst frei handeln zu können“, so das Gemeindeoberhaupt, auch mit Blick auf die Zukunft. „Wenn ein ,Mehr’ bereits berücksichtigt ist, haben wir auch vielfältigere Entwicklungsmöglichkeiten.“

Bauamtsleiter Andreas Porer schlug in dieselbe Kerbe. „Der Bebauungsplan und die Machbarkeitsstudie sollen einander beflügeln. Das heute ist der Startschuss.“

