Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei über 730 Euro - Schäftlarn muss sparen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Finanziell geht es der Gemeinde Schäftlarn noch halbwegs gut. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Schäftlarn liegt bereits höher als im Landesdurchschnitt. Das legt jetzt die Jahresrechnung 2021 offen, die der Kämmerer im Gemeinderat beleuchtete.

Schäftlarn – Zahlen, Zahlen, Zahlen: Thomas Kiendl legte jetzt dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2021 vor. Sein Fazit: „Wir haben aufgrund verschiedener Bauvorhaben wie der Erweiterung der Grundschule, dem Neubau eines Wohnhauses und der Turnhalle weiterhin einen erhöhten Finanzbedarf und sollten uns frühzeitig Gedanken machen, wie diese Projekte und ihre Folgekosten gestemmt werden können.“

Finanzielle Einbußen halten sich in Grenzen

Zumindest haben sich die finanziellen Einbußen durch Corona in Grenzen gehalten. Allerdings warten bereits die nächsten Herausforderungen auf die Gemeinde, die durch die politische Lage in Osteuropa entstanden sind. „Zu nennen sind hier die Flüchtlingsströme, die Energieknappheit, die Preisentwicklung und Verfügbarkeit von Baustoffen und die sehr hohe Inflationsrate.“ Der Schuldenstand der Gemeinde befindet sich bereits jetzt über dem Landesdurchschnitt. „Unsere Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 731,24 Euro, der Durchschnitt bei 689 Euro pro Einwohner“, verdeutlicht Kiendl.

Haushaltsvolumen geringer als im vergangenen Jahr

Dennoch ist die Kassenlage geordnet, die Liquidität zu jeder Zeit gewährleistet, allerdings sank das Volumen des Haushaltes gegenüber dem Vorjahr um 578 083 Euro auf 18 865 503 Euro. Eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2 213 797 Euro konnte erwirtschaftet werden.

Kreisumlage der größte Posten

Nichtsdestotrotz ist Sparen angesagt. So entwickelten sich die Personalkosten nach oben (+ 8,54 Prozent), ebenso wie die Kreisumlage, die von 3 254 710 Euro um über 300 000 Euro auf 3,6 Millionen Euro anstieg. „Damit ist sie mit 26 Prozent der größte Ausgabeposten des Verwaltungshaushaltes.“ Ein ebenfalls größerer Betrag wurde für die Neuanschaffungen für Maschinen für den Bauhof verwendet. „Das ist berechtigt - wir können jetzt sparen, weil wir einige Aufträge nicht mehr an Dritte weitergeben müssen.“

Investitionen in die Zukunft

Zu den Steuereinnahmen: „Hier konnten Mehreinnahmen von 1,5 Millionen verbucht werden“, so Kiendl. „Einen Zuwachs in noch nie da gewesener Höhe ist bei der Gewerbesteuer mit 3,1 Millionen zu verzeichnen.“ Schäftlarn investiert weiter in die Zukunft. „Das geht von Neubauten, Tiefbau und Planungen gemeindlicher Straßen, Beschaffungen für die Feuerwehren oder die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED“, erklärt der Schäftlarner Kämmerer.