Rohrbruch bei Arbeiten: 100 000 Euro „fließen durch den Kanal“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Rohrbruch. Symbolfoto: © Gemeinde

Die Reparatur des Wasserrohrbruchs in Schäftlarn ist ganz schön schwierig. Denn in dem Bereich liegen Stromkabel im Boden.

Schäftlarn – Gedanken um etwaige Rechtsstreitigkeiten hat sich jetzt Christian Lankes (Grüne) im Schäftlarner Werkausschuss gemacht. Bei den Verlegearbeiten einer Glasfaserleitung wurde in vier Metern Tiefe der Abwasserkanal zerstört. „Wir mussten daraufhin diesen mehrmals absaugen lassen“, so der Leiter der Gemeindewerke, Kilian Streidl. „Bis es uns gelang, ein provisorisches Rohr einzubauen.“

Hoffentlich bleibt Gemeinde nicht auf Kosten sitzen

Nur kann der Schaden auch nicht einfach so repariert werden, da in diesem Bereich Stromkabel liegen, die ausgetauscht werden müssen. „Ich gehe davon aus“, so Lankes, „dass bei all diesen Maßnahmen gleich mal 100 000 Euro sprichwörtlich durch den Kanal fließen. War denn ein Gutachter vor Ort? Nicht, dass wir letztendlich auf den Kosten sitzen bleiben.“

Bürgermeister hat mit der Deutschen Glasfaser das Gespräch gesucht

Bürgermeister Christian Fürst verneinte. „Wir haben bereits mit der Deutschen Glasfaser geredet. Fakt ist jedenfalls, dass wir die Rechnung an sie weiter geben werden, die sie vermutlich an die ausführende Baufirma, die den Schaden verursacht hat, weiterreichen wird.“ Zudem könne man nachweisen, dass die Spülbohrung Schuld an der jetzigen Situation sei. „Es gab eine Kamerabefahrung, es ist alles protokolliert“, schaltete sich Streidl in die Diskussion ein. Die Glasfaser selbst wird, wenn ab Montag nächster Woche die Bagger anrücken, vor Ort sein. „Denn wenn schon alles offen ist“, so Fürst, „können sie auch gleich ihre Arbeiten mit ausführen.“

Einwöchige Baumaßnahme

Während der einwöchigen Baumaßnahme wird die Starnberger Straße halbseitig gesperrt und ist nur wie bei einer Einbahnstraße in Fahrtrichtung Autobahn befahrbar. Die Bahnhofstraße wird komplett gesperrt, der Verkehr läuft dann über die Maubergerstraße und An der Leiten. „Für die anliegenden Geschäfte wird in diesem Zeitraum der Marktplatz geöffnet“, verspricht Fürst. „Er kann dann, außer am Donnerstag, wenn Markt ist, als Kundenparkplatz genutzt werden.“

Wegen des Rohrbruchs

am Abwasserkanal wird die Starnberger Straße in Schäftlarn in Fahrtrichtung Wangen (bergaufwärts) vom 4. Juli längstens bis 8. Juli 2022 halbseitig gesperrt. Der Verkehr von der B 11 kommend fährt durch die Baustelle. Der Verkehr von Wangen (bergabwärts) kommend, wird über den zweiten Bahnübergang südlich der Starnberger Straße (Fischerschlösslstraße) zur Zechstraße und von dort aus weiter zur B 11 umgeleitet. Die Haltestellen der Linienbusse und der Schulbusse werden in dieser Zeit ebenfalls verlegt und folgende Ersatzhaltestellen eingerichtet: In Fahrtrichtung Kloster wird auf der Umleitungsstrecke vor dem kleinen Bahnübergang, in Fahrtrichtung Wangen eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Bitte dazu die Informationen des MVV an den Haltestellen beachten.