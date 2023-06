75-Jährige verursacht Massenkarambolage - Starnberger Straße drei Stunde gesperrt

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei im Einsatz (Symbolbild). © Friso Gentsch

Nach einer Massenkarambolage am Ortsausgang Richtung Neufahrrn war die Starnberger Straße in Schäftlarn am Montag drei Stunden lang bis kurz vor 20 Uhr gesperrt.

Schäftlarn - Eine 75-Jährige aus dem Kreis Bad Tölz/Wolfratshausen war am Montagnachmittag mit ihrem Mazda auf der Starnberger Straße vom Ortsteil Neufahrn Richtung Schäftlarn unterwegs. Gegen 16.40 Uhr geriet sie laut Polizei am Ortseingang in Höhe des neuen Feuerwehrgerätehauses aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr.

75-Jährige gerät mit ihrem Mazda in Gegenverkehr

Sie prallte mit ihrem Wagen links in die Front eines entgegenkommenden Audi A6, den ein 57-Jähriger aus dem südlichen Landkreis München steuerte. Der Audi wurde seinerseits erst in den Gegenverkehr undd dann in den Zaun des Feuerwehrhauses geschleudert.

Audi und Opel schleudern gegen Zaun des Feuerwehrhauses

Neben dem Audi im Zaun landete der Opel einer 32-Jährigen aus dem südlichen Landkreis München. Gegend diesen Wagen, der hinter dem Mazda der Unfallverursacherin fuhr, war der A6 geschleudert worden. Der Mazda wiederum erwischte nach der Kollision mit dem Audi noch einen dahinter fahrenden BMW X1, gesteuert von einem 48-Jährigen aus dem südlichen Landkreis München, an er Fahrertür.

Zwei Fahrerinnen leicht verletzt

Ergebnis der Karambolage: Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, konnte laut Polizei aber selbst zum Arzt. Die Opel-Fahrerin musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 14.000 Euro.

Starnberger Straße drei Stunden lang gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Starnberger Straße drei Stunden lang gesperrt werden. Die Folge waren Verkehrsbehinderungen.