Photovoltaik-Anlage an der A95: Solarstrom für 700 Haushalte

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage könnte bald an der A95 stehen. Mit den Eigentümern des Areals wurden bereits Nutzungsvereinbarungen getroffen. (Symbolfoto) © Oliver Berg

Die Deutsche Energieunion mit Sitz in Neu- Isenburg (Landkreis Offenbach) würde gerne auf einer Fläche an der A 95 in Neufahrn eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten.

Schäftlarn - „Die Leistung soll bei drei Megawatt-Peak liegen“, erläuterte Bauamtsleiter Andreas Porer in der Sitzung des Gemeinderats. Mit der Anlage könnte man 2,85 Millionen kWh Strom pro Jahr produzieren.

„Das würde bedeuten, dass bei einem Basiswert von 4000 kWh pro Haushalt und Jahr 712 Haushalte klimaneutral versorgt werden könnten.“ Zudem würde im Vergleich mit einer Verstromung fossiler Energieträger 12 000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Die benötigte Fläche von 28 300 Quadratmetern ist im Besitz mehrerer Eigentümer, mit denen bereits Nutzungsvereinbarungen abgeschlossen wurden. Die Module würden in aufgeständerter Bauweise in einem eingezäunten Bereich errichtet werden, dazwischen sollen Schafe weiden. Da das Vorhaben mit den Zielen der Klimaschutzumsetzung der Gemeinde überein stimmt, plädiere die Verwaltung dafür, den erforderlichen Bebauungsplan zu erstellen. „Es ist nicht üblich“, unterstreichen die Fraktionskollegen Marcel Tonnar und Christian Lankes (Grüne), „dass sich ein Investor für eine derart kleine Fläche interessiert.“

Sorge um Ortsbild

Aber da wäre noch die Sache mit dem Landschaftsbild. „Es ist kein Gelände, wo die Anlage verschwindet“, meldete sich Altbürgermeister Matthias Ruhdorfer (CSU) zu Wort. „Es hat für das Ortsbild einen gewissen prägenden Charakter.“ Michael Waldherr (GU) sprach sogar von einer „Aluminium-Ansicht“. Maria Reitiger (UWG) plädierte dafür, doch zunächst einmal die Schäftlarner Dächer mit Photovoltaik auszustatten, bevor man so ein Projekt angehe. Philipp von Hoyos (Grüne) dachte eher praktisch. „Hat Schäftlarn eigentlich dadurch Gewerbeeinnahmen? Oder sind wir in irgendeiner Form daran beteiligt?“

Letztendlich einigten sich die Gemeinderäte mit 14:4 Stimmen darauf, der Deutschen Energieunion ein positives Signal zu senden, aber auch, dass das Unternehmen sein Vorhaben genauer vorzustellen sollte, und so noch offene Fragen geklärt werden könnten. Zudem bestehe auch die Möglichkeit, eine Anlage an der A 95 bei Eschenlohe zu besichtigen.